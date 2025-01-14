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「谷子經濟」夯 上海成二次元之都

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
上海成為「二次元」集聚地。圖為年輕人在上海百聯ZX創趣場內拍攝展示商品。（中新社）
上海成為「二次元」集聚地。圖為年輕人在上海百聯ZX創趣場內拍攝展示商品。（中新社）

「谷子」一詞在2024年悄然流行。從「拯救老牌商場」到出現「谷子概念股」，據統計，2024年中國「谷子經濟」規模達1689億元人民幣，同比增長超40%。

中新社報導，「谷子」由「goods」（商品）音譯而來，泛指漫畫、動漫、遊戲等IP為原型製作的二次元周邊商品，包括海報、徽章、擺件、手辦等。

作為消費重鎮，上海可謂是中國二次元濃度最高的城市之一。時下上海多個商圈，年輕人流行「吃谷」（購買二次元IP衍生產品），不少商場紛紛引入「二次元」新業態。

位於徐家匯商圈的TPY中心正在舉辦「詭秘之主×模玩熊—馬戲團驚奇夜」主題快閃活動，商場內部被打造成一座「痛樓」（二次元主題商場或建築），各式各樣的二次元商品琳瑯滿目，還有各種動漫人物的人形立牌可以拍照打卡，吸引眾多年輕人前來探店、購物。　  

對於「Z世代」而言，「吃谷」不只是商品，更為自己的情緒價值買單。上海市民林子涵說，「谷子」是連接虛擬和現實的紐帶，能在某種意義上實現與自己喜歡的角色在現實世界中見面。

2024年以來，上海的二次元濃度持續攀升：Bilibili World 2024、ChinaJoy（中國國際數碼互動娛樂展覽會）、原神嘉年華等動漫遊戲展會接連亮相，靜安大悅城、百聯ZX、第一百貨等商場頻頻舉辦聯名快閃，給城市帶來了商旅文體展的聯動效應，更激發了「谷子」消費熱潮，上海正成為「吃谷人」熱衷的二次元之都。

上海市政協委員、上海社會科學院信息研究所科技創新研究室主任王興全表示，「谷子經濟」熱潮，折射出新型文化消費對城市產業發展的良性驅動，當前，上海二次元產業快速發展，無論是二次元遊戲產業、二次元活動等，都呈現繁榮火熱的態勢，正成為上海吸引年輕流量、活躍城市氛圍、創新文化類型的一種特殊方式。

目前，北京、深圳、廣州、杭州、成都等城市都在布局二次元產業新賽道，上海是二次元氛圍最熱的城市，但王興全在調研中也發現，儘管上海擁有不少優質本土二次元企業，但在不少二次元活動中，大量國外IP佔據主導地位，而本土原創作品在影響力上尚有差距。

他建議，要從提升產業帶標識度、支持原創品牌、凝聚行業力量等方面下功夫，提升二次元產業帶和區域標識度的耦合效應，鼓勵更多優質二次元企業與城區發展深度綁定，以行業共識和合力打響獨具上海魅力、健康蓬勃的二次元城市品牌。

上海 年輕人 快閃

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