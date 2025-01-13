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瑞銀：不確定性因素仍在 但對陸2025消費持正面態度

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
瑞銀投資銀行大中華消費品行業研究主管彭燕燕13日表示，儘管投資人目前對整個大陸消費行業預期仍悲觀，不確定性因素還在，但整體對消費品行業還是持積極態度。記者謝守真／攝影
瑞銀投資銀行大中華消費品行業研究主管彭燕燕13日表示，儘管投資人目前對整個大陸消費行業預期仍悲觀，不確定性因素還在，但整體對消費品行業還是持積極態度。記者謝守真／攝影

瑞銀「第25屆瑞銀大中華研討會」13在上海登場，瑞銀投資銀行大中華消費品行業研究主管彭燕燕13日表示，2021至2024年，中國消費者變得更加實際，對通路商自有品牌的偏好明顯增加，特別是在一、二線城市。消費者偏好追求「性價比」和產品的品質，並非代表單純追求低價。她稱，儘管投資人目前對整個消費行業預期仍悲觀，不確定性因素還在，但整體對消費品行業持積極態度。

彭燕燕指出，從大陸整個的消費產業來看，目前投資預期仍處較低迷的階段。她以MSCI中國必需消費品（Consumer Staples）和非必需消費品（Consumer Discretionary）指出，過去十年這兩個指數市盈率的表現，從目前來看仍在十年新低，也是在十年平均線以下的位置。而從這兩個指數情況來看，反映了投資人目前對整個消費行業預期仍是非常悲觀。

彭燕燕接著說，如果看整個行業的表現，中國股票市場9月底是個分水嶺，那時大陸宣布很多政策，之後也看到整體市場有迅速回彈，若以2024年9月26日的情況來看，回彈幅度在消費行業並不是那麼大僅15%至17%的比例。

彭燕燕再指，在投資人預期上，以股票來看是較低迷的，不過，以瑞銀的消費者調查來看，在此階段反而是較積極的。2024年10月底，瑞銀針對1,000名至2,000名消費者的調查顯示，「無論是一、二線城市還是三、四線城市，消費者的儲蓄比例都有降低趨勢，這在三、四線城市比一、二線城市還要明顯。」

而這一變化的背後，彭燕燕表示，主要原因在於消費者對收入增長的預期更加穩定。相較2022、2023年的情況，以及房地產價格急速下降，消費者的行為就是不斷地存錢。同樣地，投資也出現了相同的趨勢。「不論是存錢也好，投資也好，反應的都是消費者在對前景悲觀的情形下做出的審慎判斷」，不過，從調研情形來看，儘管大部分消費者對未來的消費意願是往上走的，但上升幅度並不大。

彭燕燕對此強調，「如果消費者的儲蓄比例繼續下降的話，相信會是一個比較重要的消費增長驅動力。」

另，彭燕燕還表示，瑞銀研究顯示，2021至2024年，中國消費者變得更加實際，對通路商自有品牌偏好明顯增加，特別在一、二線城市，這種偏好在生鮮、食品飲料及衣服鞋帽等領域尤為顯著。消費者偏好自有品牌的主因是追求「性價比」和產品品質，而消費者喜愛自有品牌並非代表單純追求低價。自有品牌反映的更多是通路商改造供應鏈及產品研發方面、控制成本的能力，這應是投資者挑選相關標的時需要關注的一個點。

品牌 投資人 指數 消費者

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