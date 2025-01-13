快訊

飯店不供1次性備品…盥洗用品都得自己帶？ 環境部回應了

日宮崎縣晚間發生規模6.9地震 海嘯警報發布估高度1公尺

聽新聞
0:00 / 0:00

宣告「騰訊已築底反彈」！執行官馬化騰對大陸經濟韌性充滿信心

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
騰訊控股董事長馬化騰在2024年度員工大會上表示，騰訊過往兩年間已實現築底反彈，並表達了對中國經濟的韌性充滿信心。（中新社）
騰訊控股董事長馬化騰在2024年度員工大會上表示，騰訊過往兩年間已實現築底反彈，並表達了對中國經濟的韌性充滿信心。（中新社）

騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰在2024年度員工大會上表示，騰訊過往兩年間已實現築底反彈，並表達了對中國經濟的韌性充滿信心，「相信中國企業乃至於企業家堅韌不拔的創業精神」。

綜合科創板日報、央廣網、澎湃新聞等陸媒報導，騰訊在13日下午召開2024年度員工大會，包括馬化騰、騰訊公司總裁劉熾平、騰訊公司首席運營官任宇昕、騰訊高級執行副總裁張小龍等主要幹部出席。相較於此前馬化騰自2022年以來講話透露出焦慮、急躁，今年談話更多充滿支持、鼓勵。

馬化騰說，「我們在一艘大船上，面對各種挑戰應該齊心協力、同舟共濟。我相信辦法總比問題多，最終不管什麼困難都是能解決的，因為我們有人才、有技術、有市場需求，前景一定是光明的。」

會上，馬化騰點評旗下各事業群的表現，他表示互動與娛樂事業群（IEG）今年整體「非常爭氣」，他還透露到，騰訊的海外遊戲業務份額已經接近國內遊戲業務的一半，期待未來還會有更快的發展。

在大模型應用上，馬化騰提到騰訊會持續投入資源進行算力的儲備，希望各個BG都能擁抱大模型的產品化落地場景，目前包括微信、QQ、輸入法、瀏覽器等產品都將推出AI智能體，遊戲、微信讀書、騰訊視頻等產品也將基於混元做更多AI探索。

在微信事業群（WXG）上，馬化騰表示支持張小龍認為商品就是訊息，不應該只是局限在視頻號，而是應該納入整個微信生態，從原子層角度去思考電商的想法。他指出將堅決支持WXG做這樣的創新發展，發揮社交能力做電商的生態連接器。

馬化騰提及最近大熱的「微信送禮」功能，他說，希望外界不要對這個功能過度吹捧。微信想用5年或者更長的時間成為一個電商生態連接器，發揮社交的力量，更追求慢工出細活，做成精品。

業務眾多、在去年員工大會上承壓的 平台與內容事業群（PCG），今年也得到了肯定。包括騰訊音樂集團（TME）、閱文、虎牙、乃至於騰訊新聞在內，還有投入大、基建大、回報周期長的產業互聯網佈局的雲與智慧產業事業群（CSIG），馬化騰皆以「浮出水面」稱之，並稱CSIG在2025年有很大機會能夠穩定浮出水面，形成一片大陸。

據騰訊此前發布的2024年第3季報，去年前三季，騰訊營收人民幣4,878億元，年增7%，經營利潤（Non-IFRS）人民幣1,783億元，年增25%。其中，去年第3季營收人民幣1,672億元，年增8%，較上期增4%，經營利潤（Non-IFRS）人民幣613億元，年增19%，較上期增5%。

人民幣 電商 騰訊

延伸閱讀

騰訊臘八節發給員工「巨型甘蔗」寓意順利 獲讚有創意

美發布「惡名市場」名單 新增抖音、首度移除微信

騰訊收購Ubisoft計畫據傳遭擱置 《刺客教條：暗影者》將成談判關鍵籌碼

影響有限？寧德時代、騰訊被列美「CMC清單」 多家中企已成功被移除

相關新聞

「政府已採取一系列措施」 陸人行：地方債務和房地產市場風險已經收斂

大陸人民銀行行長潘功勝13日出席亞洲金融論壇時表示，會著力化解經濟運作中的風險因素，並指「中國政府已採取一系列措施，有效...

「郵輪客來了」2艘載6800人泊香港啟德碼頭

香港啟德郵輪碼頭12日同時有兩艘大型郵輪停泊，分別是「海洋光譜號」和Costa Serena，共接載近6800名旅客訪港...

瑞銀：不確定性因素仍在 但對陸2025消費持正面態度

瑞銀「第25屆瑞銀大中華研討會」13在上海登場，瑞銀投資銀行大中華消費品行業研究主管彭燕燕13日表示，2021至2024...

宣告「騰訊已築底反彈」！執行官馬化騰對大陸經濟韌性充滿信心

騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰在2024年度員工大會上表示，騰訊過往兩年間已實現築底反彈，並表達了對中國經濟的韌性...

陸修正台灣民事判決新規 律師提三方面：有助兩岸訴訟更有效率

去年底大陸最高人民法院修改《關於認可和執行台灣地區法院民事判決的規定》，外界關注該法對於兩岸法律實務有何影響，長期從事兩...

外資投行唱多A股 美銀稱2月或3月作多陸股是好時機

外界關注低迷A股今年能否有春季行情。美投行高盛最新研報預計，MSCI中國指數和滬深300指數到2025年底將上漲20%左...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。