外資投行唱多A股 美銀稱2月或3月作多陸股是好時機

外界關注低迷A股今年能否有春季行情。美投行高盛最新研報預計，MSCI中國指數和滬深300指數到2025年底將上漲20%左右。此外，美銀認為大陸股市至2至3月有轉機，因預計美股下跌將迫使川普政府在關稅問題上做出讓步，2月或3月將是做多美債和中國股市的良好時機。

大陸、香港股票市場自今年開年以來表現不佳，滬深300指數在2025年的前七個交易日累計下跌超過5%，是自2016年以來的最差開年表現。分析認為A股下跌主要與大陸國內政策空窗期、川普上台前的等待與各企業年報預披露密集期有關。

財聯社報導，高盛中國股票首席策略師劉勁津團隊12日發布報告指出，「由於關稅和政策更加清晰，市場情緒和流動性背景可能在2025年第1季末開始改善。」

高盛報告建議投資者買入與政府消費相關的代表性資產、受益於人民幣走勢的新興市場出口商，以及精選的科技和基礎設施類股。他們稱，與此同時，股東回報「應繼續得益於創紀錄的現金分配和國內利率下降」。

香港經濟日報報導，美銀則認為2月或3月是做多大陸股市的良機，該行舉出三原因：一是為了應對經濟衰退、通膨等議題，各國央行可能採取非常規手段；二是銅價的突破反應大陸消費呈現復甦趨勢；三是川普可能在關稅讓步，政策重點將轉向美國國內稅收，屆時全球市場情緒會有所緩解，對全球股市有積極作用。

香港經濟日報報導，摩根大通首席亞洲及中國股票策略師劉鳴鏑10日認為，受關稅議題，以及中美緊張關係影響，加上美元持續高企，限制投資者對中國等新興市場資產的興趣，川普宣誓就職前，中資股可能繼續面臨下滑風險，但在川普就任不久後，預期中資股便會出現反彈。「隨川普對中國政策及北京方面的回應更加清晰，相信中資股於1月底的走勢可能出現逆轉。」她說。

信報報導，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊13日預測，滬指今年盈利在去年的低基數下，按年料有6%升幅，主要來自非金融板塊。

匯豐控股同樣對大陸股票市場持樂觀態度，並更看好港股。觀點網報導，匯豐銀行策略師Herald van der Linde和Prerna Garg等人在一份報告中寫道，恒生中國企業指數在2025年可能上漲21%。他們將恆生中國企業指數的年末預期從之前的8610點上調至8800點。

匯豐銀行分析團隊指出，「中國的經濟前景有所改善，最近政策基調的轉變肯定了穩定經濟的決心。這對A股市場來說是個好兆頭，我們認為香港市場將是一個長期受益者。」