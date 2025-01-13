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大陸上調跨境融資宏觀審慎調節參數 穩人民幣匯率

中央社／ 台北13日電
人民幣兌美元匯率創一年多新低之際，中國人民銀行、國家外匯局宣布，今天起將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.5上調至1.75，此舉是透過增加外匯供給來起到穩定匯率的作用。（美聯社）
人民幣兌美元匯率創一年多新低之際，中國人民銀行、國家外匯局宣布，今天起將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.5上調至1.75，此舉是透過增加外匯供給來起到穩定匯率的作用。（美聯社）

人民幣兌美元匯率創一年多新低之際，中國人民銀行、國家外匯局宣布，今天起將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.5上調至1.75，此舉是透過增加外匯供給來起到穩定匯率的作用。

根據中國人民銀行（中國央行）網站，這項政策的目的是為進一步完善全口徑跨境融資宏觀審慎管理，繼續增加企業和金融機構跨境資金來源，引導其優化資產負債結構。

綜合澎湃新聞、財新網報導，跨境融資宏觀審慎調節參數是一種穩定匯率的政策工具。在川普即將就任美國總統、美國聯準會降息放緩等因素影響下，近期人民幣匯率明顯承壓。1月10日，在岸人民幣兌美元官方收盤價報7.3326，創下一年多來新低。

此次調整是中國央行2022年以來第3次上調跨境融資宏觀審慎調節參數，達到該工具創設以來的最大值。前兩次的調整都與人民幣匯率貶值壓力有關，分別為2022年10月25日，從1上調至1.25；以及2023年7月20日，從1.25上調至1.5。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，上調企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數，能夠增加企業和金融機構跨境資金來源，進而增加境內美元流動性，緩解匯市美元供求偏緊狀況。

他說，這是繼9日央行決定在香港市場大規模發行人民幣600億元（約新台幣2700億元）中央銀行票據之後，監管層在較短時間內再度釋放穩匯率的清晰政策訊號，旨在防範短期內人民幣貶值預期過度聚集，維護匯市穩定運行。

中國人民銀行 人民幣 外匯 美國

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