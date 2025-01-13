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大陸、英國重啟經濟財金對話 北京：反對脫鉤斷鏈 會上達69項成果

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
英國財政大臣里夫斯（左）訪問大陸，與大陸副總理何立峰舉行會談，重啟時隔六年的中英經濟財金對話。（美聯社）
英國財政大臣里夫斯（左）訪問大陸，與大陸副總理何立峰舉行會談，重啟時隔六年的中英經濟財金對話。（美聯社）

中英上周末在北京重啟時隔六年的中英經濟財金對話。大陸外交部星期一（1月13日）表示，雙方會上達成69項互利共贏成果，並將共同維護全球產供鏈安全穩定暢通，反對脫鉤斷鏈。

英國財政部長里夫斯上星期六（1月11日）開啟的兩天訪華行程，先後與大陸國家副主席韓正和副總理何立峰會面。

何立峰和里夫斯星期六當天分別以中英方對話負責人身分，在北京釣魚台國賓館重啟時隔六年的中英經濟財金對話。里夫斯在對話後說，雙方達成的協議將為英國未來五年的經濟予以6億英鎊的收益。

彭博社引述英國財政部聲明稱，英中在深化金融服務、解除部分貿易禁令等方面達成協議，未來將給英國經濟帶來高達10億英鎊的收益。英中將致力於進一步推動兩地股票市場互聯互通機制，以及探索財富互聯互通計劃。解除英國農產品輸華禁令將提振英國貿易，並製造新的就業機會。

大陸外交部發言人郭嘉昆星期一在例行記者會上表示，何立峰與里夫斯上星期六共同主持了第11次中英經濟財金對話，雙方達成69項互利共贏成果。對話中，雙方表達了堅持多邊主義和經濟全球化的共同意願，致力於維護以世貿組織為核心，以規則為基礎的多邊貿易體系，構建開放型世界經濟。

郭嘉昆介紹說，雙方認為中英合作有利於兩國發展，將共同維護全球產供鏈安全穩定暢通，反對脫鉤斷鏈，同意減少雙向投資障礙，促進非歧視、開放的營商環境。

雙方並圍繞產業、農業和能源合作達成諸多共識，同意盡快召開新一屆中英經貿聯委會、科技聯委會，產業合作對話，深化中英現代產業合作夥伴關係，並加強應對氣候變化合作。

雙方還強調金融作為中英合作的亮點，願加強財金政策和金融監管合作，並就金融市場雙向開放和互聯互通達成諸多務實成果。

郭嘉昆表示，此次對話成果既反映了中英經濟財金合作的廣度和深度，也順應了經濟全球化和多邊主義發展的大勢，有利於兩國和世界。中國願同英國以兩國領導人達成的重要共識為指引，落實好此次對話成果，推動雙方務實合作取得更多進展，為中英關係注入新動力，為世界經濟增長增添新亮點。

北京 英國

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