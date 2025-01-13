2024年大陸汽車產銷量創新高！出口年增19.3% 蟬聯全球最大汽車出口國

中國汽車工業協會今日公布數據，2024年中國汽車產銷量皆突破3100萬輛，再創新高。2024年中國汽車出口585.9萬輛，年增19.3%，蟬聯全球最大汽車出口國。

中國汽車工業協會今日公布數據，2024年中國汽車產量3128.2萬輛，年增3.7%，銷量3143.6萬輛，年增4.5%，產銷量再創新高。

其中，乘用車產銷持續增長，商用車市場表現疲弱，產銷未達400萬輛預期；新能源汽車繼續快速增長，年產銷首次突破1000萬輛，2024年新能源汽車產量1288.8萬輛，年增34.4%，銷量1286.6萬輛，年增35.5%。新能源新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%。

中汽協在報告中指出，上半年，汽車產銷整體不旺，汽車工業經濟面臨庫存高、消費弱的困難，呈現較大壓力。但隨著政策持續發力，各地補貼有效落實，第三季開始呈現較好的發展態勢，第四季延續向好態勢，月產銷呈現較高水平。

在出口數據部分，2024年中國汽車出口585.9萬輛，年增19.3%，其中傳統燃油汽車出口457.4萬輛，年增23.5%，新能源汽車出口128.4萬輛，年增6.7%，蟬聯全球最大汽車出口國。中國於2023年首度超越日本成為全球最大汽車出口國。

2024年比亞迪出口汽車43.3萬輛，年增71.8%，增速為中國整車出口前十企業中最高。

中國汽車出口在2024年面臨歐美壓力，歐盟自2024年10月30日起對中國進口電動車加徵最高35.3%的「反補貼稅」（Countervailing Duties）至少5年。

不過早先公布的數據顯示，2024年前9個月，中國向俄羅斯出口年增33%，為中國汽車第一大出口地。此外，巴西、阿拉伯聯合大公國、墨西哥以及比利時的出口成長幅度較大。與此同時，中國對歐盟的汽車出口量下滑，美國、澳洲的出口也出現萎縮。