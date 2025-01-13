快訊

十元離開樂天發文感謝 王齊麟挖藏頭詩「沒自願離隊」掀議

台積電高雄第4、5廠擴建環評未過 補正說明後將再闖關

沒有保障的焚城？洛杉磯大火的住宅「拒保困境」

聽新聞
0:00 / 0:00

2024年大陸汽車產銷量創新高！出口年增19.3% 蟬聯全球最大汽車出口國

中央社／ 上海13日電
中國汽車工業協會今日公布數據，2024年中國汽車產銷量皆突破3100萬輛，再創新高。2024年中國汽車出口585.9萬輛，年增19.3%，蟬聯全球最大汽車出口國。圖為江蘇省連雲港東方港務分公司碼頭，汽車準備裝船出口。圖／新華社
中國汽車工業協會今日公布數據，2024年中國汽車產銷量皆突破3100萬輛，再創新高。2024年中國汽車出口585.9萬輛，年增19.3%，蟬聯全球最大汽車出口國。圖為江蘇省連雲港東方港務分公司碼頭，汽車準備裝船出口。圖／新華社

中國汽車工業協會今日公布數據，2024年中國汽車產銷量皆突破3100萬輛，再創新高。2024年中國汽車出口585.9萬輛，年增19.3%，蟬聯全球最大汽車出口國。

中國汽車工業協會今日公布數據，2024年中國汽車產量3128.2萬輛，年增3.7%，銷量3143.6萬輛，年增4.5%，產銷量再創新高。

其中，乘用車產銷持續增長，商用車市場表現疲弱，產銷未達400萬輛預期；新能源汽車繼續快速增長，年產銷首次突破1000萬輛，2024年新能源汽車產量1288.8萬輛，年增34.4%，銷量1286.6萬輛，年增35.5%。新能源新車銷量達到汽車新車總銷量的40.9%。

中汽協在報告中指出，上半年，汽車產銷整體不旺，汽車工業經濟面臨庫存高、消費弱的困難，呈現較大壓力。但隨著政策持續發力，各地補貼有效落實，第三季開始呈現較好的發展態勢，第四季延續向好態勢，月產銷呈現較高水平。

在出口數據部分，2024年中國汽車出口585.9萬輛，年增19.3%，其中傳統燃油汽車出口457.4萬輛，年增23.5%，新能源汽車出口128.4萬輛，年增6.7%，蟬聯全球最大汽車出口國。中國於2023年首度超越日本成為全球最大汽車出口國。

2024年比亞迪出口汽車43.3萬輛，年增71.8%，增速為中國整車出口前十企業中最高。

中國汽車出口在2024年面臨歐美壓力，歐盟自2024年10月30日起對中國進口電動車加徵最高35.3%的「反補貼稅」（Countervailing Duties）至少5年。

不過早先公布的數據顯示，2024年前9個月，中國向俄羅斯出口年增33%，為中國汽車第一大出口地。此外，巴西、阿拉伯聯合大公國、墨西哥以及比利時的出口成長幅度較大。與此同時，中國對歐盟的汽車出口量下滑，美國、澳洲的出口也出現萎縮。

新能源車 歐盟 電動汽車

延伸閱讀

比亞迪遭控 引進數百名非法大陸工人到巴西建廠

華而不實的技術？比亞迪仰望U9超跑 遇坑洞能自行跳躍閃避！

Dolphin成暢銷車！比亞迪2024年在巴西銷量飆升327.68% 全年突破7.6萬輛

比亞迪2024年銷量飆升 交出427萬輛驚人成績！

相關新聞

「政府已採取一系列措施」 陸人行：地方債務和房地產市場風險已經收斂

大陸人民銀行行長潘功勝13日出席亞洲金融論壇時表示，會著力化解經濟運作中的風險因素，並指「中國政府已採取一系列措施，有效...

「郵輪客來了」2艘載6800人泊香港啟德碼頭

香港啟德郵輪碼頭12日同時有兩艘大型郵輪停泊，分別是「海洋光譜號」和Costa Serena，共接載近6800名旅客訪港...

陸12月進出口顯示「搶跑」特徵 分析估今年出口料前高後低、關注川普關稅政策

中國去年12月出口增速高於預期，進口也轉增，創近5個月高點。分析說，數據顯示潛在貿易戰風險促使中國出口商「搶出口」以避免...

大陸上調跨境融資宏觀審慎調節參數 穩人民幣匯率

人民幣兌美元匯率創一年多新低之際，中國人民銀行、國家外匯局宣布，今天起將企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.5...

AI手機將登陸？蘋果在上海成立技術開發新公司 註冊資本曝光

蘋果在大陸的新公司近日宣告成立。從大陸企業註冊平台上可見，蘋果技術開發（上海）有限公司宣告成立，註冊資本3,500萬美元...

大陸、英國重啟經濟財金對話 北京：反對脫鉤斷鏈 會上達69項成果

中英上周末在北京重啟時隔六年的中英經濟財金對話。大陸外交部星期一（1月13日）表示，雙方會上達成69項互利共贏成果，並將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。