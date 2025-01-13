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為鎖定座位須加價？陸消費者協會：「加價選座」不應成為航空公司慣例

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸部分航空公司，將靠窗、靠走道或前排等座位鎖定，要求消費者支付額外費用，引發旅客質疑，圖為去年12月31日晚間的上海浦東國際機場。（中新社資料照）
大陸部分航空公司，將靠窗、靠走道或前排等座位鎖定，要求消費者支付額外費用，引發旅客質疑，圖為去年12月31日晚間的上海浦東國際機場。（中新社資料照）

大陸部分民航業者以「行業慣例」為由，在選座的基本服務中引入加價機制，讓靠窗、靠走道或前排等座位鎖定，要求消費者支付額外費用，引發旅客質疑。由大陸市場監管總局主管的「中國消費者協會」（中消協）13日表示，不應讓加價選座，成為大陸民航行業的慣例。

中消協13日指出，這種加價選座的行為，不僅增加了消費者的經濟負擔，也侵害了消費者合法權益。中消協認為，加價選座限制了消費者的選擇權、侵害了消費者的知情權，違背了公平交易的原則。

中消協認為，「先到先得」一直是民航業約定俗成的選座規則。近幾年有部分航空公司卻以加價選座手段、以安全飛行為藉口，不斷試探消費者的底線。

中消協稱，這樣擅自加價的行為，如果不加以遏制，將影響整個消費市場的風氣，讓其它商品或服務在一定條件下，都有可能在定價之外另行區分情況、加價銷售，從而演變成為不公平的行業慣例，導致侵蝕市場秩序，損害消費者權益。

由於大陸春運臨近，中消協建議相關主管部門「主動作為，強化行業引導，規範經營行為。」

主管 消費者 航空公司

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