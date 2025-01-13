「政府已採取一系列措施」 陸人行：地方債務和房地產市場風險已經收斂

大陸人民銀行行長潘功勝13日出席亞洲金融論壇時表示，會著力化解經濟運作中的風險因素，並指「中國政府已採取一系列措施，有效弱化地方債務和房地產市場風險」，潘功勝稱，「目前相關風險整體處於收斂狀態」。他提到，目前地方政府融資平台數量、債務規模都有了大幅下降，債務風險趨於收斂。

在地方債務方面，潘功勝解釋，大陸政府整體債務水平在國際上處於中游偏下水平，中央政府的債務較輕，地方政府的債務風險，主要集中在少數經濟欠發達的地區。近2年一系列措施下，嚴控新增債務，引導金融機構與融資平台平等協商，透過展期、借新還舊、置換等方式債務重組，逐步將融資平台轉型為市場化企業。

他稱，為進一步化解地方債務風險，近期中央決定安排6兆元（人民幣，下同）地方政府債務限額，並從新增地方政府專項債券中安排4兆元，總額10兆元，用於置換存量隱性債務，將大幅減輕地方政府化債壓力，降低地方融資平台的債務風險。

至於房地產市場，他稱，大陸房市經過近30年的長周期繁榮，經歷重大轉型，尋找新的均衡點；大陸從供需兩端綜合施策，取消大、中城市的限制性政策，優化調整房地產金融政策，優化相關稅收政策等，加上經營主體透過調整經營策略、債務重組等方式來進行自我修復，房地產市場的風險水平已大幅弱化，市場成交水準整體改善。

他表示，去年10月以來，大陸30個大、中城市商品房銷售面積，連續3個月按月增長、連續2個月按年增長；中央已明確地方政府專款可用於回收閒置存量土地、新增土地收儲和收購存量商品房，將有望進一步加速房市去庫存、實現止跌回穩。