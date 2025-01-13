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瑞銀大中華研究總監：MSCI大陸仍處低位 外資觀望

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
瑞銀大中華研究部總監連沛堃表示，海外長期投資者對陸股仍持觀望態度。記者謝守真／攝影
瑞銀大中華研究部總監連沛堃表示，海外長期投資者對陸股仍持觀望態度。記者謝守真／攝影

瑞銀13、14日在上海舉辦「第25屆瑞銀大中華研討會」，瑞銀大中華研究部總監連沛堃13日表示，今年對MSCI中國目標為69點，料有高個位數增長；目前該數據雖不是處在歷史低位，但仍低於平均。連稱，目前海外長期投資者對陸股仍持觀望，比起宏觀數字，海外、特別是歐美投資者，更關注企業盈利。

瑞銀證券中國策略分析師孟磊則表示，相信大陸政策寬鬆的方向是「明確的」，今年財政赤字率應介於3至4%；生產者物價指數（PPI）有望從負值趨近於0，乃至突破至正值。

看待陸股，孟磊則稱，結合股權風險溢價，認為大陸股市估值仍低，且去年9月底救市措施推出後，市場情緒沒有非常樂觀，上升的空間反而大；總體而言，該行預計滬深300指數的每股盈利增長將提升至6%，將明顯好於前2年。

孟磊指出，先前大陸房地產業一直承擔「居民財富蓄水池」功能，但如今股市正從融資導向轉為投資導向，結合分紅回購等市值管理要求，利好股東回報，相信A股可取代大陸房地產積累居民財富。目前大陸房市總體價值約人民幣200至300兆元，A股市值為88兆元，尚需逐步推進。孟磊再稱，更顯性的財政支持、信貸增速反彈，或將能助力市場估值提升，政策細節或要等到兩會時期才會推出。

孟磊還提到，當下不乏耐心資本入市，尤其是長期國債收益率跌破2％，包括退休基金、保險公司等長期資金，若出於成本、長期回報考慮，願意通過ETF等管道進入資本市場，可以陸股築底。

瑞銀大中華研究部總監連沛堃表示，今年對MSCI中國目標為69點，估有高個位數增長；目前MSCI中國指數估值不到10倍，雖不是歷史低位，但仍低於平均。據該行跟蹤的全球40支主動管理基金中，在陸股的倉位處於10年低位，反映外資仍處於觀望態度。他稱，去年9月以來的各種政策出來以後，一些長期投資者還沒有明顯增持。

另，連沛堃提到，在首選互聯網板塊，已成海外投資者投資陸港股市的標準配備。他稱，過去幾年互聯網公司致力提升毛利率，股東權益回報率（ROE）未來可保持2位數，加上行業競爭放緩，仍為陸港股市首選。看好互聯網和高分紅主題投資，以及和消費支持相關的教育、餐飲、啤酒等類股的投資機會。

不過，連沛堃也表示，陸資股分紅及股票回購為10年新高，這對長線外資而言很有吸引力，即使預期MSCI中國的成分股盈利增長只有4%，不如以前一度出現超越10%的增長，但近幾年陸企更注重毛利率及投資者回報，加上大陸的減息機率較大，內資房地產及消費正在見底，政策會更積極，令大陸經濟將相對優於全球，故整體看好陸股前景。只是，大陸支持政策傳導需時，瑞銀預期，或要到第3季才開始顯現。

瑞銀1月13、14日在上海舉辦第25屆瑞銀大中華研討會。記者謝守真／攝影
瑞銀1月13、14日在上海舉辦第25屆瑞銀大中華研討會。記者謝守真／攝影
瑞銀中國策略分析師孟磊指出，盼以股市取代樓市，轉變為全新的「居民財富蓄水池」。記者謝守真／攝影
瑞銀中國策略分析師孟磊指出，盼以股市取代樓市，轉變為全新的「居民財富蓄水池」。記者謝守真／攝影

MSCI 房地產 指數 瑞銀 財富 陸股

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