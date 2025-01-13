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陸民眾買房意願增！研究機構曝數據 潘功勝強調陸房市風險降

中央社／ 台北13日電
近期中國不動產研究機構發布報告指出，去年12月，中國民眾購房意願較11月增加0.8個百分點。中國央行行長潘功勝今天稱，房地產市場風險已大幅減弱，市場成交情形整體有所改善。路透
近期中國不動產研究機構發布報告指出，去年12月，中國民眾購房意願較11月增加0.8個百分點。中國央行行長潘功勝今天稱，房地產市場風險已大幅減弱，市場成交情形整體有所改善。路透

近期中國不動產研究機構發布報告指出，去年12月，中國民眾購房意願較11月增加0.8個百分點。中國央行行長潘功勝今天稱，房地產市場風險已大幅減弱，市場成交情形整體有所改善。

據香港經濟日報、界面新聞報導，中國不動產研究機構中指研究院近日發布「2024年12月居民置業意願調查報告」。報告顯示，去年12月，中國民眾購房意願較11月強，整體增加約0.8個百分點，若與去年低點的7月相比，上升3.1個百分點。

這份報告解讀，這樣的情形顯示市場買賣雙方持續博弈，民眾購買不動產的意願呈現波動改善趨勢，短期內可能逐步進入探底、穩定階段。一線城市的購房信心呈現穩步改善趨勢，三四線城市購房信心階段改善後出現回歸。

據報導，中國人民銀行（中國央行）行長潘功勝13日出席第18屆亞洲金融論壇時，針對中國不動產市場情形表示，房地產市場已經過近30年的長期繁榮後，目前經歷重大的轉型，並尋找新的均衡點。

他說，目前從供需兩端綜合提出政策，一方面優化調整房地產金融政策，優化相關的稅收政策，另一方面，企業藉由調整經營策略、債務重組等方式進行的自我修復，「房地產市場的風險已大幅弱化，市場成交總體改善。」

潘功勝更稱，去年10月以來，30個中大型城市的商品房銷售面積連續3個月增長。近期北京進一步表示，地方政府專項債券可用於回收閒置的存量土地，新增土地收儲和收購存量商品房，這將加快房地產市場的去庫存，實現房地產市場止跌回穩。

中國人民銀行 房地產 風險

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