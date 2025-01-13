瑞銀亞太區總裁：預計中國大陸今年GDP增速放緩

瑞銀亞太區總裁及財富管理聯席總裁康瑞博（Iqbal Khan）13日表示，大陸股票市場近年不斷上漲，技術突破持續出現，但未來並不會一直一帆風順。鑑於對大陸債務水準、通膨速度和利率預期的擔憂，波動性應仍會持續。地緣政治局勢持續緊張、美國及其他地區的政治變動革，以及人工智慧和資源需求帶來的變革都加劇了不確定性。同時，預計中國大陸今年的GDP成長速度還會有所放緩。

瑞銀13至14日在上海舉辦第25屆瑞銀大中華研討會，逾3000位參會者。其中，包括大陸財政部前部長樓繼偉、大陸國務院發展研究中心前副主任劉世錦、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴、美國國務院東亞及太平洋事務局前中國事務協調員兼副助理國務卿華自強（Rick Waters）、美國聯準會前副主席夸利斯（Randal K. Quarles）等人士都與會出席演講。

康瑞博表示，「中國已經展現出高質量發展轉型的決心。無論是探討中國經濟轉型進展，還是新政措施將對2025年投資格局帶來的影響，1月都是絕佳時機。瑞銀始終將中國視為實現成長的重要策略市場。」

康瑞博稱，大陸股票市場在這5年內不斷上漲，技術突破持續出現，但話雖如此，他並不認為未來會一直一帆風順。鑑於對大陸債務水準、通膨速度和利率預期的擔憂，波動性應仍會持續。地緣政治緊張局勢持續、美國及其他地區的政治變動，以及人工智慧和資源需求帶來的變革，都加劇了不確定性。他建議，客戶未來應多元化投資，雖仍預計美國將會減息，但相信步伐會較預期來得慢。

康瑞博表示，若美國自9月對中國大陸出口商品加徵關稅、陸方將相應加碼政策支持，但「預計中國今年的GDP成長速度還會放緩」。中共中央經濟工作會議已將「穩健成長」視為首要任務，並強調透過更積極宏觀政策提振內需。當中仍有些不確定因素，如地方政府專案債務限額的提前下達；「以舊換新」補助政策延續；以及3月召開的「兩會」將公布的經濟成長目標、政策刺激方案。

康瑞博說，對中國乃至全世界來說，最大的未知數是川普政府的經濟和貿易政策。潛在的上行風險可能來自較小規模或較晚的關稅加徵，或對大陸商品的大規模關稅豁免。

下行風險方面，康瑞博則指，美國或對來自世界其他國家的所有，或大部分進口商品加徵關稅，可能導致全球需求大幅減弱。更嚴格的技術限制、更激進的脫鉤措施，可能對陸企的信心、科技產業發展，和整體生產力提升帶來下行風險。