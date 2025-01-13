人民幣貶值影響市場信心 中國央行出手試圖穩匯率

近期人民幣貶值，持續在低點徘徊，中國人民銀行（中國央行）與外匯管理局發聲強調維持人民幣匯率基本穩定，並對擾亂市場秩序行為進行處置。同時，上調人民幣兌美元中間價藉此穩定匯率波動。

根據中國央行官網13日上午發布，中國外匯市場指導委員會會議近日在北京召開，會中討論近期外匯市場形勢，加強安排外匯自律管理有關工作。中國人民銀行副行長宣昌能、國家外匯局副局長李斌出席。

會中強調，在外匯市場自律機制成員的共同努力下，近年來中國外匯市場取得長足發展，金融機構和企業等市場參與者應對外部衝擊的能力顯著提升。未來一段時期，中國經濟回穩向好的基本面不會改變，國際收支總體平衡的格局不會改變，外匯市場韌性增強的態勢不會改變，人民幣匯率完全有條件保持基本穩定。

會議也重申，「要堅定不移保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定」。人民銀行、外匯局將繼續綜合施策，穩定預期，增強外匯市場韌性，加強外匯市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

綜合華爾街日報、香港經濟日報報導，自去年12月以來，人民幣匯率持續貶值並在低點徘徊。在人民幣貶值之際，中國長期債券收益率也不斷創新低，主因是投資人面對經濟不確定性而紛紛將資金重新配置，轉往避險資產。

這樣的壓力促使中國的監管機構不得不採取行動，中國央行宣布從1月開始暫停在公開市場購買中國國債。同時計劃從這個月開始在香港發行央行票據，規模創下紀錄，藉此回收這個全球金融中心的離岸人民幣流動性，並加大做空人民幣的難度。

與此同時，中國央行藉由調整每日人民幣匯率中間價，控制人民幣匯率波動。今日的人民幣兌美元中間價報7.1885，創1月7日以來新高，並且明顯偏離市場預期。

人民幣中間價被視為中國人民銀行引導外匯市場的工具，人民幣匯率波動限制在中間價的上下2%之間。