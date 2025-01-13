快訊

被算命說中隱藏10年秘密 SJ金希澈認了「早已是身障人士」

台股重挫523點！失守23,000點 投顧：建議拉回逢低擇優佈局

饗饗食安案60人送醫！8成有吃生魚片 衛生局：不排除諾羅病毒感染

人民幣貶值影響市場信心 中國央行出手試圖穩匯率

中央社／ 台北13日電

近期人民幣貶值，持續在低點徘徊，中國人民銀行（中國央行）與外匯管理局發聲強調維持人民幣匯率基本穩定，並對擾亂市場秩序行為進行處置。同時，上調人民幣兌美元中間價藉此穩定匯率波動。

根據中國央行官網13日上午發布，中國外匯市場指導委員會會議近日在北京召開，會中討論近期外匯市場形勢，加強安排外匯自律管理有關工作。中國人民銀行副行長宣昌能、國家外匯局副局長李斌出席。

會中強調，在外匯市場自律機制成員的共同努力下，近年來中國外匯市場取得長足發展，金融機構和企業等市場參與者應對外部衝擊的能力顯著提升。未來一段時期，中國經濟回穩向好的基本面不會改變，國際收支總體平衡的格局不會改變，外匯市場韌性增強的態勢不會改變，人民幣匯率完全有條件保持基本穩定。

會議也重申，「要堅定不移保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定」。人民銀行、外匯局將繼續綜合施策，穩定預期，增強外匯市場韌性，加強外匯市場管理，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

綜合華爾街日報、香港經濟日報報導，自去年12月以來，人民幣匯率持續貶值並在低點徘徊。在人民幣貶值之際，中國長期債券收益率也不斷創新低，主因是投資人面對經濟不確定性而紛紛將資金重新配置，轉往避險資產。

這樣的壓力促使中國的監管機構不得不採取行動，中國央行宣布從1月開始暫停在公開市場購買中國國債。同時計劃從這個月開始在香港發行央行票據，規模創下紀錄，藉此回收這個全球金融中心的離岸人民幣流動性，並加大做空人民幣的難度。

與此同時，中國央行藉由調整每日人民幣匯率中間價，控制人民幣匯率波動。今日的人民幣兌美元中間價報7.1885，創1月7日以來新高，並且明顯偏離市場預期。

人民幣中間價被視為中國人民銀行引導外匯市場的工具，人民幣匯率波動限制在中間價的上下2%之間。

延伸閱讀

中國人行行長：將大幅提高國家外匯儲備在港配置

陸外滙市場指導委員會 促「保持人民幣匯率基本穩定」

期貨商論壇／黃金期 震盪偏多

陸央行宣布暫停買國債 分析稱第一季降準機率上升

相關新聞

「中國製造2025」上路後 中韓雙邊貿易從互補變競爭

中國國務院自2015年提出「中國製造2025」政策後，中國製造業競爭力大增，十年來，中韓雙邊貿易結構逐漸從過去的分工互補...

「郵輪客來了」2艘載6800人泊香港啟德碼頭

香港啟德郵輪碼頭12日同時有兩艘大型郵輪停泊，分別是「海洋光譜號」和Costa Serena，共接載近6800名旅客訪港...

香港工聯會伙五豐行辦展銷會 市民：比超市價格還便宜

平過超市

瑞銀亞太區總裁：預計中國大陸今年GDP增速放緩

瑞銀亞太區總裁及財富管理聯席總裁康瑞博（Iqbal Khan）13日表示，大陸股票市場近年不斷上漲，技術突破持續出現，但...

陸12月美元計出口增10.7% 進口增1% 均勝預期

去年12月，大陸美元計出口與去年同期相比增長10.7%，路透預估為增長7.3%；進口增長1%，預估為下滑1.5%。當月貿...

提前規避川普關稅大棒 陸2024年出口創新高

美國候任總統川普本月重返白宮前，中國大陸官方13日公布最新外貿數據，顯示2024年出口規模首次突破25兆元（人民幣，下同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。