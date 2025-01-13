陸12月美元計出口增10.7% 進口增1% 均勝預期

去年12月，大陸美元計出口與去年同期相比增長10.7%，路透預估為增長7.3%；進口增長1%，預估為下滑1.5%。當月貿易順差1048.4億美元，預估為順差1000億美元。去年全年，美元計出口按年增長5.9%，進口增長1.1%，貿易順差9921.6億美元。

新華社報導，對於「去年下半年中國進口弱於出口」，大陸海關稱，這是多方面因素共同作用的結果。海關總署新聞發言人呂大良表示，受國際大宗商品價格影響比較明顯，去年下半年，大陸大宗商品進口價格出現不同程度的下跌，像原油、鐵礦砂分別下跌9%、16.7%，這些都會體現到進口增速上；此外，「一些國家「將經貿問題政治化，濫用出口管制措施，無端限制一些產品對華出口，否則會進口得更多。」

呂認為，2025年進口的增長空間很大，不僅因為大陸市場容量大、梯次多，蘊藏巨大潛力，更重要的是大陸堅持積極主動擴大進口，與世界分享發展帶來的機遇。到2030年，僅自發展中國家累計進口，就有望超過8兆美元。他指，相信隨著大陸國內需求全方位擴大，自主開放、單邊開放有序擴大，「中國大市場必將為世界提供更大機遇和更多選擇。」

大陸去年12月外貿表現勝於預期，以美元計價，出口及進口增長均高於市場預期。全年計出口增長5.9%。大陸海關總署公布，以美元計，去年12月出口升10.7%，優於市場預期升7.5%；進口升1%，亦優於市場預期跌1%，貿易順差1048.4億元。

以人民幣計價，2024年進出口總值43.85兆元，按年增長5%。其中，出口25.45兆元，增長7.1%，進口18.39兆元，增長2.3%。全年貿易順差7.06兆元。

海關總署副署長王令浚表示，去年，中國大陸對（一帶一路）共建國家進出口增長6.4%，占進出口總值的50.3%，其中出口、進口分別增長9.6%、2.7%。大部分貿易量來自於東協等新興市場，對外貿市場的貢獻率近6成，成為推動外貿增長的重要力量。

王令浚稱，對歐盟、美國等傳統市場也保持增勢。歐盟是中國大陸消費品第1大進口來源地，也是機電產品第1大出口市場，2024年雙邊貿易增長1.6%，其中對法、西、匈分別增長2%、4.5%、12.9%。同期，中美貿易增長4.9%，與中國大陸貿易整體增速基本持平。

王也指，中國大陸不追求貿易順差，具體的出口、進口規模和貿易差額是國際供需關係、產業分工、市場競爭等綜合因素的結果，不是什麼人為的。貿易順差占GDP的比重處於合理區間，相對於歷史高點已經明顯降低，也低於世界上其他一些主要出口國家。