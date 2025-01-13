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中國人行行長：將大幅提高國家外匯儲備在港配置

中央社／ 香港13日電

中國人民銀行行長潘功勝今天表示，將會採取多項舉措鞏固和提升香港的國際金融中心地位，包括大幅提高中國國家外匯儲備在香港的資產配置比例等。

潘功勝早上在港舉行的亞洲金融論壇上致辭，表示提升香港國際金融中心地位的舉措有4個重點方向，包括支持資本市場健康發展，持續深化兩地金融市場互聯互通；支持更多優質企業在港上市和發行債券，深化粵港澳大灣區金融合作。

此外，會大幅提高中國國家外匯儲備在港的資產配置比例，以及強化香港離岸人民幣的樞紐地位。

在同一論壇上，香港行政長官李家超說，港府未來有3個重點工作方向，一是提升現有優勢，包括國際資產管理中心和財富管理中心的競爭力；二是放寬去年3月推出資本投資者入境計畫，以吸引更多企業和人才落戶香港；三是港府正在擴大與中國大陸金融市場的共同資產項目，當中包括加強債券交易。

李家超說，港府正探索推動經濟新增長點，包括建造國際黃金交易中心，提供一流的黃金倉儲設施，以及增加保險、檢測認證、物流等配套服務，達致創建綜合黃金交易中心。

他說，全球地緣政治急劇變化，香港的穩定將可為投資者提供安全的黃金儲存環境及其他形式的財富管理環境。

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