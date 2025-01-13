快訊

買法拍屋踩雷 機械車位被管委會填平她求償卻敗訴

3招偷看LINE訊息不怕被發現已讀 iPhone一動作獨享「未讀祕技」

高階警人事發布！基市局長被控性騷降調航警副局長 廖美鈴升副署長

聽新聞
0:00 / 0:00

提前規避川普關稅大棒 陸2024年出口創新高

聯合報／ 大陸中心／即時報導
去年12月，上海港2024年集裝箱吞吐量突破5000萬標箱，成為全球首個突破5000萬大關的集裝箱碼頭。 新華社
去年12月，上海港2024年集裝箱吞吐量突破5000萬標箱，成為全球首個突破5000萬大關的集裝箱碼頭。 新華社

美國候任總統川普本月重返白宮前，中國大陸官方13日公布最新外貿數據，顯示2024年出口規模首次突破25兆元（人民幣，下同），達到25.45兆元，同比增長7.1％，創下歷史新高。外媒報導，因大陸企業爭相將商品運出國門以彌補國內需求低迷，並提前規避川普可能再對中國揮舞關稅大棒的風險。

中國大陸海關總署13日公布最新進出口數據，2024年大陸貨物貿易進出口總值43.85兆元，同比增長5％，規模創歷史新高，外貿總量、增量均實現增長。其中，出口規模首次突破25兆元，達到25.45兆元，同比增長7.1％。進口則是18.39兆元，增長2.3％。貿易順差達到7.1兆元。

綜合聯合早報、彭博社報導，去年中國大陸出口額幾乎每個月都在增長，超過了疫情期間的最高水準。強勁的海外需求為大陸國內經濟增長提供了助力，而國內經濟因持續的住房危機和消費疲軟而陷入困境。

但彭博社也指出，這也可能是中國大陸貿易的最後一個高點，至少在與美國的直接貿易方面，因川普揚言下周上任後將對中方商品徵收更高的關稅。懲罰性關稅可能會迫使中企轉移出口，廉價商品湧入其他市場，也會加劇貿易緊張局勢。

報導指出，隨著大陸國內通貨緊縮加劇並壓低商品成本，出口價格已連續下跌一年多，導致大陸貿易量增長超過了貿易額增長。據大陸交通運輸部數據，截至去年11月，大陸出口總額增長7.3％，快於美元價值5.4％的增幅。

上海港口是一個典型例子。去年，上海成為全球首個處理超過5000萬個20英尺集裝箱的港口，處理了5150萬個集裝箱，比2023年增長近5％，比疫情爆發前的2019年增長了19％。

大陸央視指出，中共政治局會議去年9月26日部署一攬子增量政策，新一輪促進外貿穩定增長的若干舉措隨後推出，推動四季度外貿實現11.51兆元的季度歷史新高，增速較三季度提升0.4個百分點。尤其是12月，進出口規模首次突破4兆元，增速提升至6.8％。

川普

延伸閱讀

工具機公會：產業景氣樂觀與謹慎並存 觀察川普新政

川普2.0 恐引爆全球租稅大戰

大摩分析美中對抗 大陸會把壓力變動力

川普2.0 …物流業應變 搶中國1+1商機

相關新聞

陸12月美元計出口增10.7% 進口增1% 均勝預期

去年12月，大陸美元計出口與去年同期相比增長10.7%，路透預估為增長7.3%；進口增長1%，預估為下滑1.5%。當月貿...

提前規避川普關稅大棒 陸2024年出口創新高

美國候任總統川普本月重返白宮前，中國大陸官方13日公布最新外貿數據，顯示2024年出口規模首次突破25兆元（人民幣，下同...

未來世界？ 深圳街頭現超逼真機械人 引路人圍觀

大陸科技發展迅速，不單連AI（人工智能）範圍，甚至人形機械人製造也以驚人速度發展。《深圳特區報》刊出一段影片，展示大陸國...

陸外滙市場指導委員會 促「保持人民幣匯率基本穩定」

就在川普重返白宮之際，大陸「中國外匯市場指導委員會會議」近日在北京召開，討論外匯市場形勢，部署加強外匯自律管理有關工作；...

陸去年貿易進出口總值43.85兆元人民幣 歷史新高

新華社報導，大陸海關總署13日發布數據顯示，2024年貨物貿易進出口總值43.85兆元（人民幣，單位下同），年增5%。其...

大陸會展熱 更多國際企業落戶

每年舉辦100餘場展覽會，吸引超過700萬海內外客商共謀合作；展會創新元素日益增多，引領國際潮流……上海新國際博覽中心有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。