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未來世界？ 深圳街頭現超逼真機械人 引路人圍觀

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
深圳眾擎代號「SE01」的機器人，改善「自然步態」難題，行走更為自然，縮小機器人與人類差距。（圖取自深圳特區報）
深圳眾擎代號「SE01」的機器人，改善「自然步態」難題，行走更為自然，縮小機器人與人類差距。（圖取自深圳特區報）

大陸科技發展迅速，不單連AI（人工智能）範圍，甚至人形機械人製造也以驚人速度發展。《深圳特區報》刊出一段影片，展示大陸國產人形機器人的行走能力。輝達（NVIDIA）高級AI研究科學家Jim Fan更轉發影片，一度質疑是由AI影片生成工具Sora生成。

《科創板日報》轉述報導，該款機器人其實是深圳公司眾擎機器人的首款全尺寸大人形機器人，代號SE01，定位為工業機器人，於去年10月24日正式發布。

該機械人採用大陸自主研發的一體化諧波關節模組，整機共32個自由度（12個在手部、8個在臂部），是全球首創使用「端到端」神經網絡方式，將機器人步態提升到真人標準的產品。該機器人身高1.7公尺，採航空級鋁材，重約55公斤，關節最大扭矩330N/m，常態行走速度可達2m/s，電池續航2小時、使用壽命10年。

相關影片裡該機械人步履平穩，行走姿態、速度與人類非常相近。路人紛紛拿手機拍下；眾擎機器人表示，這次街頭行走，是在做「多地形長距離的穩定性測試」。

該公司市場營銷負責人姚淇元稱，SE01在全球範圍內首次真正解決了機器人的自然步態難題，徹底告別其他機器人「小碎步、彎著腿、跺著腳」的病態步伐，實現走平、走快、走穩、走優雅的目的，極大縮小了機器人與人類之間的差距。

眾擎機器人創始人趙同陽在採訪中透露，這款機器人的成本控制在10萬元（人民幣，單位下同）以內，產品最終售價或許在15萬元左右，2個月後就可以小規模商用。姚表示，未來眾擎計劃將全尺寸人形機器人的售價控制在15萬至20萬元之間。

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