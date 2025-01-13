王星事件後赴泰旅遊大減 陸公使晤泰警總督察

近期泰國屢有大陸民眾被誘拐到緬甸邊境電信詐騙園區，重挫陸客赴泰旅遊信心。不少曼谷和普吉島業者表示，突然許多陸客取消訂房和遊船及跳島遊。泰國警察總署總督察塔猜向大陸駐泰公使吳志武承諾，會加強防範及打擊跨國犯罪，維護赴泰民眾安全。

大陸駐泰使館官網12日消息，吳志武會見泰國警察總署總督察塔猜。塔猜通報泰國警方近期針對有關大陸公民失聯案工作，重申將進一步加強防範和打擊跨國犯罪，全力維護來泰大陸公民安全和合法權益。

該文提到，「吳志武積極評價泰方在保障中國公民安全方面的決心和所作努力。雙方就進一步加強合作，共同打擊電信網路詐騙、人口販運等跨境犯罪問題深入交換了意見。」

大陸演員王星經泰國被拐至緬甸，引發網民強烈反應，也牽動中國大陸、緬、泰三方關係。香港歌手陳奕迅和大陸藝人趙本山先後取消、展延在曼谷的演出，泰國國家旅遊局局長塔帕妮11日在微博上發表聲明指，泰國高度重視遊客安全問題，將盡最大努力為陸客提供優質旅遊體驗，高喊「中泰一家親」。

有大陸網友建議，將電信詐騙組織定義為恐怖組織；還有網民向大陸電影《戰狼》男主角、演員吳京喊話，要他快點去「解救受困電詐園的中國人」。