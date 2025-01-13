陸外滙市場指導委員會 促「保持人民幣匯率基本穩定」

就在川普重返白宮之際，大陸「中國外匯市場指導委員會會議」近日在北京召開，討論外匯市場形勢，部署加強外匯自律管理有關工作；並強調要堅定不移保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

人行官網13日公告，該會議稱，大陸人民銀行、外管局將繼續綜合施策，穩定預期，增強外匯市場韌性，加強外匯市場管理，堅決對市場順周期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序行為進行處置，堅決防範匯率超調風險。

外匯市場指導委員會將加強對外匯市場自律機制的指導，進一步強化行業自律管理，指導外匯市場成員嚴格落實自律規範，對擾亂市場秩序、惡意誤導公眾等違反自律規範的行為，及時採取措施。

報導也提到，外匯市場自律機制成員要堅持以服務實體經濟為首要任務，努力為企業和居民提供穩定的匯率環境；要堅持匯率風險中性，完善服務企業匯率風險管理的長效機制。同時，應自覺遵守自律規範，不得擾亂市場秩序，不得推波助瀾加劇順周期行為，共同維護外匯市場有序規範運行。