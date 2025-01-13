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陸去年貿易進出口總值43.85兆元人民幣 歷史新高

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
2024年大陸貨物貿易進出口總值43.85兆元人民幣，年增5%。創歷史新高。（人民網）
2024年大陸貨物貿易進出口總值43.85兆元人民幣，年增5%。創歷史新高。（人民網）

新華社報導，大陸海關總署13日發布數據顯示，2024年貨物貿易進出口總值43.85兆元（人民幣，單位下同），年增5%。其中出口25.45兆元，年增7.1%；進口18.39兆元，年增2.3%。

央視新聞報導，13日上午，大陸國務院新聞辦召開記者會。大陸海關總署相關負責人介紹，「2024年中國貨物貿易進出口總值43.85兆元，規模創歷史新高，中國外貿總量、增量、品質均實現成長。」

根據大陸海關統計，2024年，貨物貿易進出口總值43.85兆元，年增5%。出口規模首度突破25兆元，達25.45兆元，較去年成長7.1%，連續8年維持成長，展現較強的競爭力。進口18.39兆元，成長2.3%。

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