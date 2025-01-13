兩岸微流行／壓氣儲能 創3世界紀錄

全球首座三百兆瓦「壓氣儲能示範工程」全容量發電儀式近日在湖北應城舉行，這項利用產鹽區開採鹽後的空腔進行「壓縮空氣儲能」，創下三項世界紀錄，能有效解決新能源發電的間歇性、波動性問題，也為大陸鹽穴資源利用開啟新的可能。

上述工程為「能儲一號」，由大陸中國能建集團主導，斥資人民幣廿億元，聯合百餘家單位打造而成，於九日正式啟用。

綜合中國能建集團、央視報導，該工程實現關鍵核心裝備和深地空間利用產品百分之百國產化，填補多項國際空白。其中，工程儲能容量達一五○萬度電，轉換效率近七成。

能儲一號位於湖北應城，當地是全大陸井礦鹽主產區，地下鹽穴溶腔容積達四千餘萬立方公尺。工程使用地下儲氣空間七十萬立方公尺，相當於二六○個標準游泳池。在地下近一千公尺深處，要確保空氣「壓得進、儲得住」，還要解決鹽鹵對設備的腐蝕，並非易事。

而壓縮空氣儲能是一項新型蓄電技術，特點在於建設周期短、大功率、長時間、高安全、長壽命，是目前除了抽水蓄能之外最為成熟的物理儲能技術之一。該工程儲能的原理，係在用電低谷時，利用富餘電能將空氣壓縮並儲存於鹽穴中；在用電高峰時釋放高壓空氣，透過加熱膨脹驅動空氣透平發電機組，提供穩定電力。全大陸鹽穴資源分布廣泛，若活化資源，能實現一千萬千瓦裝機容量的鹽穴儲能能力，相當於一座特大城市用電。