陸全國商務會議 罕見要求維護國安

大陸全國商務工作會議十一日至十二日在北京召開，會議提出今年要重點做好八個方面工作，首要為提振消費，其次還包含穩外貿、吸外資、推動產業鏈供應鏈國際合作等等。會議並罕見提出要防範化解重大風險，堅決維護「國家安全」。

這是近年大陸全國商務工作會議首次明確要求堅決維護「國家安全」。二○二四年會議有關商務發展與安全工作的描述是：「維護經濟安全，守好安全底線。加強商務領域涉外法治建設，防範化解重大風險。」二○二三年會議則是「提升維護經濟安全能力」。

據大陸商務部發布，本次會議總結二○二四年商務工作，研究部署二○二五年工作任務。大陸商務部長王文濤作工作報告。

會議指出，今年全國商務系統要重點做好八個方面工作，一是推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新。其次是全力以赴穩外貿，推動貿易高品質發展。加速培育外貿新動能，拓展跨境電商，發展綠色貿易。

三是促進吸引外資，穩存量擴張增量，營造一流營商環境。有序擴大自主開放與單邊開放。四是主動對接國際高標準經貿規則，高水準建置開放平台。五是推動產業鏈供應鏈國際合作，提升對外投資合作品質水準。六是加強務實經貿合作，推動高品質共建一帶一路走深走實。七是積極參與全球經濟治理，加強多雙邊區域經貿合作。最後是要求防範化解重大風險，堅決維護國家安全。