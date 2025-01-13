陸半導體業 高薪搶人成過去式

高薪是半導體公司吸引人才的武器，以往中國大陸不少半導體公司動輒開出數倍薪資挖角，範圍包括台灣、南韓甚至美國，不過有大陸財經媒體披露，過去這些「瘋狂」挖角舉動已不復存在，受制各項因素，大陸半導體企業如今招募人才變得謹慎。

大陸近年積極發展半導體，但受制於美國祭出一波波晶片禁令，在無法取得先進晶片製造設備以及成熟製程產能已趨近飽和下，半導體產業發展前景蒙上陰影，這也反映在相關產業人員薪資和招募人才的政策上。

公開招募薪資下降

上海第一財經報導，愛集微調查數據顯示，二○二四年大陸半導體公司平均年薪為人民幣卅四萬元（約台幣一五三點四萬元），十年以上工作經歷的博士平均薪酬為人民幣一○五萬元（約台幣四七三點九萬元）。半導體行業的薪資處於較高水準，但整體有所下降。數據並顯示，去年半導體業公開招募平均薪資呈下降趨勢，較前年略微下降百分之四左右。

針對大陸半導體業投資情況，CINNO Research統計數據顯示，二○二二年大陸半導體項目投資金額高達人民幣一點五兆元，延續二○二一年產業大規模投資態勢，不過自二○二三年情況發生改變，投資規模開始下降，半導體項目投資金額為人民幣一點二兆元，年降百分之廿二。預計二○二四年整體規模再次下降。

一位ＤＰＵ（資料處理器）晶片設計公司員工表示，二○二一年和二○二二年，晶片研發薪資普遍增加一至二倍，部分核心研發職務增加更多。當時不僅是ＤＰＵ，大量資本湧入半導體產業，讓整個晶片設計領域進入瘋狂擴張。而晶片設計公司在資本助力下，開始瘋狂招人，從大陸主要ＩＣ設計公司或跨國晶片企業到處挖人，最高甚至提出高於原本薪資六倍，讓不少工程師願意跳槽。

企業用人轉趨理性

多位半導體業人士表示，經歷二○二一年和二○二二年的瘋狂後，行業整體用人情況趨於理性。一位半導體測試設備的創業企業總經理表示，由於該公司現金流並不寬裕，公司去年沒調薪，也沒大規模招人，而是著重培養。

針對半導體企業用人態度趨於謹慎，科銳國際高級招聘經理王香靜指出，一方面前些年發展過快，企業在用人策略上過於激進，導致存在人員和職位並不匹配現象。