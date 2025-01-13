大陸商務部提振消費 八路進擊

大陸全國商務工作會議在北京召開，會議提出2025年要重點做好八方面工作，首要圍繞提振消費，包含推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新等。另外的工作還包含穩外貿、吸外資、推動產業鏈供應鏈國際合作，並表明要「防範化解重大風險，堅決維護國家安全」。

會議強調，今年全國商務系統要重點做好八個方面工作：一是推進提振消費專項行動，創新多元化消費場景，擴大服務消費，發展數位消費。

二是全力以赴穩外貿，推動貿易高品質發展。加速培育新動能，拓展跨境電商，發展綠色貿易，推動貿易數位化。積極擴大進口。

三是促進吸引外資穩存量擴張增量，營造一流營商環境。有序擴大自主開放與單邊開放，持續打造「投資中國」品牌，強化外資企業服務保障。四是主動對接國際高標準經貿規則，高水準建置開放平台。

五是推動產業鏈供應鏈國際合作，提升對外投資合作品質水準。六是加強務實經貿合作，推動高品質共建「一帶一路」走深走實。完善經貿合作機制，深化「絲路電商」合作，統籌推動標誌性工程和「小而美」民生項目。

七是積極參與全球經濟治理，加強多雙邊區域經貿合作。全面參與世貿組織改革，擴大面向全球的高標準自貿區網絡，深化雙邊經貿關係。八是防範化解重大風險，堅決維護國家安全。

值得一提的是，這是近年大陸全國商務工作會議首次明確要「堅決維護國家安全」。2024年會議有關商務發展與安全工作的描述是維護經濟安全，守好安全底線，2023年則是提升維護經濟安全能力。去年12月召開的中央經濟工作會議，部署今年度經濟工作九項重點任務，第一項亦是大力提振消費、全方位擴大國內需求、實施提振消費專項行動等。