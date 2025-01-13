快訊

弱勢家庭困窘 三餐變兩餐想辦法活下去

經典賽／愛爾達場場直播 14場資格賽+47場正賽全都看得到

聽新聞
0:00 / 0:00

陸企投資理財產品 降溫

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸A股上市公司在去(2024)年利用閒置資金購買銀行理財產品的熱度出現轉變。 路透
大陸A股上市公司在去(2024)年利用閒置資金購買銀行理財產品的熱度出現轉變。 路透

大陸A股上市公司在去(2024)年利用閒置資金購買銀行理財產品的熱度出現轉變。據公告數據，去年上市公司認購理財產品規模較前年減少人民幣530億元（約台幣2,392億元）。同時，上市公司對理財產品偏好出現改變，減少對存款類產品配置，轉向收益率相對較高、流動性更好的低風險產品。

據統計，去年大陸已公告購買理財產品的A股上市公司共1,146家，合計認購各類理財產品約人民幣9,156億元，年減530億元，降幅5.4％。

以趨勢來看，上市公司已公告的認購理財規模自2022年底來連兩年下降，創近五年新低。

在此同時，大陸上市公司對理財產品偏好也發生變化，其中存款類產品的吸引力下降。大陸全國性大中型商業銀行近來多次宣布下調存款利率，包括定期、活期、通知類存款在內的多類型存款。截至目前，多家大陸國有大行一年期定期利率低至1.1%，活期利率低至0.1%，七天通知存款年化利率也低至0.45%。

鑑於此，去年上市公司減少對存款類產品的配置，轉向收益率相對較高、流動性更好的低風險產品，如銀行理財和國債逆回購。

上市公司 理財 財產

延伸閱讀

呼吸道傳染病升溫！陸疾控中心：均是已知病原 未出現新傳染病

讓詐騙園區斷電斷網！陸演員失聯掀餘波 胡錫進籲：攜手泰國出重拳

會見中共中央軍委劉振立 印尼防長：願與大陸聯合軍演

陸高階手機價格戰 華為、蘋果火併…加劇市場競爭

相關新聞

陸半導體業 高薪搶人成過去式

高薪是半導體公司吸引人才的武器，以往中國大陸不少半導體公司動輒開出數倍薪資挖角，範圍包括台灣、南韓甚至美國，不過有大陸財...

「中國製造2025」 韓中互補變競爭

大陸國務院自二○一五年提出「中國製造二○二五」政策後，大陸製造業競爭力大增，十年來，韓中雙邊貿易結構逐漸從過去的分工互補...

聯想：AI PC普及率 三年衝80%

全球個人電腦（PC）巨頭聯想集團執行副總裁、智慧設備業務集團（IDG）總裁Luca Rossi，近期於2025美國消費電...

北京人工智慧產業 規模破3千億

北京市經信局近日發布的數據顯示，北京現有人工智慧企業超2400家，核心產業規模突破3000億元（人民幣，下同），形成全鏈...

大陸會展熱 更多國際企業落戶

每年舉辦100餘場展覽會，吸引超過700萬海內外客商共謀合作；展會創新元素日益增多，引領國際潮流……上海新國際博覽中心有...

深圳工業發展態勢強勁 年用電量破1200億千瓦時

根據大陸南方電網深圳供電局消息，2024年深圳全社會用電量1214.9億千瓦時，同比增長7.7%，其中，工業用電量、服務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。