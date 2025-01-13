陸企投資理財產品 降溫

大陸A股上市公司在去(2024)年利用閒置資金購買銀行理財產品的熱度出現轉變。據公告數據，去年上市公司認購理財產品規模較前年減少人民幣530億元（約台幣2,392億元）。同時，上市公司對理財產品偏好出現改變，減少對存款類產品配置，轉向收益率相對較高、流動性更好的低風險產品。

據統計，去年大陸已公告購買理財產品的A股上市公司共1,146家，合計認購各類理財產品約人民幣9,156億元，年減530億元，降幅5.4％。

以趨勢來看，上市公司已公告的認購理財規模自2022年底來連兩年下降，創近五年新低。

在此同時，大陸上市公司對理財產品偏好也發生變化，其中存款類產品的吸引力下降。大陸全國性大中型商業銀行近來多次宣布下調存款利率，包括定期、活期、通知類存款在內的多類型存款。截至目前，多家大陸國有大行一年期定期利率低至1.1%，活期利率低至0.1%，七天通知存款年化利率也低至0.45%。

鑑於此，去年上市公司減少對存款類產品的配置，轉向收益率相對較高、流動性更好的低風險產品，如銀行理財和國債逆回購。