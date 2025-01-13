大陸國務院2015年提出「中國製造2025」政策後，大陸製造業競爭力大增，十年來，韓中雙邊貿易結構逐漸從過去的分工互補向相互競爭過渡，且隨著大陸在晶片和汽車領域的優勢快速提升，兩國競爭恐將進入白熱化。

韓聯社報導，近十年來，不僅南韓銷往大陸的螢幕、汽車零部件等中間產品出口量大幅縮水，南韓從大陸進口中間產品的規模也明顯擴大。

根據南韓貿易協會昨（12）日發布數據，2015年南韓對大陸出口十大品目分別是半導體、螢幕、無線通信設備、汽車零部件、合成樹脂、石化原料、石油製品、電腦、基本石化產品和鋼板。然而2024年前11月，汽車零部件、電腦、鋼板被擠出前十，螢幕和石油製品的名次分別降至第五和第九。

此外，從近十年南韓自大陸進口數據，也能看出大陸製造業競爭力增強的趨勢。與2015年自大陸進口十大品目相比，2024年前11個月共有五個品目新進前十名，分別為第二名的精密化工原料、第四名的工業用電器、第七名的乾電池及蓄電池、第九名的醫藥品，以及第十名的汽車零部件。

報導指，當前韓中兩國在整個產業鏈中的競爭進一步加劇。加上大陸在記憶體晶片和汽車領域的技術和價格優勢快速提升，且這兩大品目均為南韓的主力出口品，兩國在海外市場上的競爭恐將進入「白熱化」階段。