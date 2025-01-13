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陸半導體高薪搶才變少了 去年平均年薪降4%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸不少半導體公司高薪挖角，不過陸媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產廠房。 新華社
大陸不少半導體公司高薪挖角，不過陸媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產廠房。 新華社

高薪是半導體公司吸引人才的武器，以往大陸不少半導體公司動輒開出數倍薪資挖角，範圍包括台灣、南韓甚至美國，不過大陸財經媒體披露，過去這些「瘋狂」挖角舉動已不復存在，受制各項因素，半導體業如今招募人才變得謹慎，對具特定職位經驗或技能半導體人才給出年薪出現小幅下滑景況。

上海第一財經報導，愛集微諮詢服務公司調查顯示，2024年大陸半導體公司社會招募（招聘有經驗的專業人才）平均給出的年薪為人民幣34萬元（約台幣153萬元），十年以上工作經歷的博士平均薪酬為人民幣105萬元（約台幣473萬元）。半導體行業薪資雖仍處於較高水準，但去年公開招募平均薪資已較前年略微下降4%左右。

大陸半導體業招募薪資概況
大陸半導體業招募薪資概況

針對半導體企業用人態度趨於謹慎，科銳國際高級招聘經理王香靜指出，一方面前些年發展過快，企業在用人策略上過於激進，導致存在人員和職位並不匹配現象，這讓企業逐漸反思過往用人策略。另一方面，積體電路的部分領域已處於成熟狀態，用人成本成為企業優先考量事項。

CINNO Research統計數據顯示，2022年大陸半導體項目投資金額高達人民幣1.5兆元，延續2021年產業大規模投資態勢，不過自2023年情況發生改變，投資規模開始下降，半導體項目投資金額為人民幣1.2兆元，年降20%。預計2024年整體規模再次下降。

一位DPU（資料處理器）晶片設計公司員工表示，2021年和2022年，晶片研發薪資普遍增加一至二倍，部分核心研發職務增加更多。當時不僅是DPU，大量資本湧入半導體產業，讓整個晶片設計領域進入瘋狂擴張。而晶片設計公司在資本助力下，開始瘋狂招人，從大陸主要IC設計公司或跨國晶片企業到處挖人，最高甚至提出高於原本薪資六倍，讓不少工程師願意跳槽。

不過，2023年成為行業的分水嶺，大陸半導體產業項目投資規模開始縮減。伴隨著投資規模下降，大陸晶片設計企業的數量成長也開始放緩，但整體半導體產業仍處於成長期。

多位半導體業人士表示，經歷2021年和2022年的瘋狂後，行業整體用人情況趨於理性。一位半導體測試設備的創業企業總經理表示，由於該公司現金流並不寬裕，公司去年沒有調薪，也沒有大規模招人，而是嘗試留住公司內擁有多年經驗的員工，同時招募一些資歷較淺的新人，著重培養。

半導體 薪資

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