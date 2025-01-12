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上海市長龔正會英財相：暨中英加強數位經濟、人工智慧等合作

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
英國財政大臣里夫斯（左）近日赴大陸訪問，在結束北京行程後於12日與上海市長龔正（右）會晤。圖／取自上海發布微信公眾號
英國財政大臣里夫斯（左）近日赴大陸訪問，在結束北京行程後於12日與上海市長龔正（右）會晤。圖／取自上海發布微信公眾號

英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）近日赴大陸訪問，在結束北京行程後於12日與上海市長龔正會晤。龔正與里夫斯共同表示，11日中英經濟財金對話取得豐碩成果。龔正說，期待中英持續深化金融市場互聯互通，推動更多高校及科研機構進行科研交流，加強數位經濟、人工智慧等領域創新合作。里夫斯亦稱，希望在更多領域合作，推動兩國經濟共同發展。

據上海市新聞辦微信公眾號「上海發布」消息，龔正在會面時表示，中英同為世界主要經濟體，上海是中英交流合作的重要橋樑，1996年上海與倫敦金融城建立友好交流關係，此後分別與利物浦市、大倫敦市結為友好城市，取得積極的合作成果。當前，上海正依照大陸國家主席習近平和中央政府的戰略定位，加速建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市。

龔正指出，11日中英經濟財金對話在北京成功舉行，希望以此對話為契機，進一步加強上海與英國的交流合作，實現更高水平的互利共贏。期待兩地加強經貿往來、產業投資、金融開放、科技創新合作，熱忱歡迎英國企業參加今年進博會，並在清潔能源、先進製造、醫療健康等領域拓展在滬投資布局。期待兩地持續深化金融市場互聯互通，推動更多高校及科研機構進行科研交流，加強數位經濟、人工智慧等領域創新合作，攜手實現高質量發展，為兩地民眾謀取更大福祉。

里夫斯則說道，此次中英經濟財金對話取得豐碩成果，兩國將在資本市場互聯互通領域加強合作，推動英國金融機構在大陸的發展，深化綠色金融合作，相信將為上海和倫敦帶來裨益。上海在中英兩國合作中扮演重要角色，三分之二的英國企業選擇將中國總部放在上海。展望未來，希望在更多領域合作，推動兩國經濟共同發展，促進中英合作更上一層樓。

而大陸財政部副部長廖岷、英國駐華大使吳若蘭（Caroline Wilson）、英國駐滬總領事包邁岫（Matt Burney）等人也出席會晤。

此前一日，暌違近六年的中英經濟財金對話11日在北京舉行。新華社報導，大陸國務院副總理何立峰與英國財政大臣里夫斯昨天在北京共同主持第11次中英經濟財金對話，雙方達成一系列互利共贏的成果和共識，還共同出席第四屆中英金融服務峰會。

據悉，上次中英經濟財金對話是2019年，之後隨新冠疫情爆發，大陸推動港版國安法暫停多年，直到去年7月英國工黨執政，英相施凱爾於去年11月在Ｇ20巴西峰會期間，與習近平首次會晤後，兩國關係逐漸改善。里夫斯此前曾坦言，與北京建立「務實和可預測」的關係將有助於促進經濟增長和貿易。

上海 北京 英國 龔正

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