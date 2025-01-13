深圳工業發展態勢強勁 年用電量破1200億千瓦時

根據大陸南方電網深圳供電局消息，2024年深圳全社會用電量1214.9億千瓦時，同比增長7.7%，其中，工業用電量、服務業用電量、居民用電戶數和用電量等指標均呈較大幅度增長。

根據新華社報導，強勁的工業發展態勢，是拉動深圳全社會用電量增長的主要因素。

2024年，深圳第二產業用電量576.2億千瓦時，同比增長8.8%；其中，工業用電量達552.0億千瓦時，同比增長8.9%。

在製造業領域，全年用電量達443.5億千瓦時，同比增長8.5%。高技術及裝備製造業用電量達到308.22億千瓦時，同比增長9.9%，其中汽車製造業，電腦、通信和其他電子設備製造業，醫藥製造業用電量均呈兩位數增長。

服務業一頭連著製造生產端，一頭連著市場消費端。用電數據顯示，深圳第三產業8個子行業中，用電量正增長排在前三位的是批發和零售業、租賃和商務服務業、住宿和餐飲業，同比分別增長14.9%、9.8%、5.8%。