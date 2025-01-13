大陸會展熱 更多國際企業落戶

每年舉辦100餘場展覽會，吸引超過700萬海內外客商共謀合作；展會創新元素日益增多，引領國際潮流……上海新國際博覽中心有限公司總經理邁克爾回顧這家中德合資展覽中心在大陸23年發展，欣喜不已。

新華社報導，作為全球會展界最具國際影響力的行業年度盛會之一，第二十屆中國會展經濟國際合作論壇日前在天津舉辦，吸引20個國家和地區的600餘位會展業人士參會。

邁克爾在會上見證諸多合作協議的簽署。「這些合作將成為未來10至20年行業發展的良好開端。」邁克爾認為，大陸是全球公認最具潛力的市場之一，大陸會展業快速發展、連通全球，讓很多國際會展公司從中受益。

如今大陸會展業國際朋友圈越來越大，更多耳熟能詳的國際會展企業落戶大陸。

參會的法國ABE商務會展有限公司亞洲區總裁苗瑞卿感受明顯。該法國會展公司已深耕大陸市場近20年，常態化在天津和廣州等地舉辦航空航天領域的會展。苗瑞卿說，以在天津舉辦的國際直升機博覽會為例，國際參展商願意不遠萬里飛來天津參展、尋找商機，其比例已提升至現在的六成。

近年來，大陸政府將展覽業作為促進經濟發展重要切入點，充分發揮展會平台交流對接作用，支持大陸企業開拓國際市場，也歡迎全球企業共享大陸的發展紅利。

2023年12月，大陸國務院辦公廳印發的「關於加快內外貿一體化發展的若干措施」提出，要發揮平台交流對接作用。如今進博會、鏈博會、服貿會、廣交會等大陸的重大展會，已成為全球交流合作、增進互信的開放平台，讓更多海外企業共享大市場機遇。

第七屆進博會共有129個國家和地區的3496家展商參展，國別（地區）數和企業數均超過上屆；第二屆鏈博會的境外參展商比例達到32%，超過去年，其中歐美參展商占境外參展商比重達50%。

中國貿促會展覽管理部部長鄔勝榮說，大陸舉辦重點展會國際化程度不斷提升，境外參展商比例增長明顯。截至2024年底，大陸境內已有265個展會項目通過國際展覽業協會（UFI）認證，同比增長超過20%；UFI會員單位253家，同比增長約10%。