北京人工智慧產業 規模破3千億

北京市經信局近日發布的數據顯示，北京現有人工智慧企業超2400家，核心產業規模突破3000億元（人民幣，下同），形成全鏈條完整布局。

新華社報導，大陸已建公共智能算力2.2萬P，形成智能算力和綠色算力資源豐富的環京算力帶；建成人工智慧數據運營平台，匯聚高質量數據集超150個……當前，北京人工智慧產業發展強勁，並賦能千行百業。

據介紹，北京注重人工智慧產業政策先行和機制創新，比如建設數據基礎制度先行區；形成「一區三中心」布局，即創建數據要素市場化配置改革綜合試驗區、國家數據管理中心、國家數據資源中心和國家數據流通交易中心；設立百億元規模的人工智慧產業基金；實施人工智慧伙伴計畫，匯聚5類伙伴260家企事業單位；打造「人工智慧+」標竿應用工程，培育一批示範性行業應用等。

北京市經信局局長姜廣智表示，未來，北京將堅持技術創新與多模態發展，加快智能體的普及與應用，協同數據、算力和算法的發展，力爭用2至3年時間，培育10家以上世界百強人工智慧領軍企業，帶動相關產業規模超2兆元。

中新社報導，北京城市副中心將打造以先進製造、數位經濟、建築業和現代金融為支柱的四大千億產業集群，梯度培育以商務服務、文化旅遊等為特色的十一個百億級產業集群，布局形成一批十億級未來產業集群。

中關村科技園區通州園管理委員會主任林正航，日前在2025北京城市副中心產業高質量發展大會上發布「北京城市副中心（通州區）『十百千』產業集群培育工程實施方案」，旨在深化落實北京城市副中心功能定位，培育具有全球競爭力的現代化產業集群。

他指出，北京城市副中心計畫到2027年，構建以先進製造業為核心，數位經濟為引擎，城建場景為驅動，現代金融、文化旅遊和商務服務為支撐，生物育種為特色，新型儲能、新一代人工智慧、智能機器人等未來產業蓬勃發展的產業生態圈，形成產業鏈群「十億壯大、百億跨越、千億突破」的梯次發展新格局。

作為北京的新一翼，北京城市副中心正吸引越來越多優質資源項目匯聚於此。大會現場舉行19個重大項目簽約儀式，涉及數位經濟、現代金融、先進製造、商務服務、文化旅遊等多個行業。