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呼吸道傳染病升溫！陸疾控中心：均是已知病原 未出現新傳染病

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家衛健委12日下午召開記者會，大陸疾病預防控制中心研究員王麗萍表示，目前正值呼吸道傳染病高發生率季節，多種病原體可能導致呼吸道傳染病。監測顯示，流感是引起目前醫療機構急性呼吸道感染患者就診的主要疾病。（圖／截自中新網直播）
大陸國家衛健委12日下午召開記者會，大陸疾病預防控制中心研究員王麗萍表示，目前正值呼吸道傳染病高發生率季節，多種病原體可能導致呼吸道傳染病。監測顯示，流感是引起目前醫療機構急性呼吸道感染患者就診的主要疾病。（圖／截自中新網直播）

大陸近期正處於呼吸道傳染病高峰季節，包含流感、呼吸道融合病毒、肺炎黴漿菌等疾病齊發，尤其日前人類間質肺炎病毒（hMPV）大流行，一度引發關注。大陸疾控中心12日強調，今年冬春季（多種病原體）仍將呈現交替或疊加流行態勢，但「均是已知病原體，未出現新發傳染病」，整體流行強度和就診壓力不會高於去年。

大陸疾控中心9日發布的2025年第1周「全國急性呼吸道傳染病哨點監測情形」指出，大陸目前急性呼吸道傳染病整體持續呈現上升趨勢，不同病原體導致感染的走勢有差異。

大陸國家衛健委12日下午召開記者會，說明呼吸道疾病有關情況。大陸疾病預防控制中心研究員王麗萍表示，目前正值呼吸道傳染病高發生率季節，多種病原體可能導致呼吸道傳染病。監測顯示，流感是引起目前醫療機構急性呼吸道感染患者就診的主要疾病。

大陸國家衛健委發言人胡強強指出，大陸疾管中心發布的全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況顯示，今年第1周流感處於季節性流行期，流感病毒的陽性率上升緩慢，其中，全國門急診流感樣病例的流感病毒陽性率較上周上升了3.8%，低於去年的同期水平。

王麗萍稱，近期流感處於季節性流行期，大多數省份流行強度處於中等水準。目前，流感陽性率上升趨勢已經減緩，隨著各地中小學陸續放假，預計本月中下旬流感活動量可能會下降。她稱，目前流感流行的優勢株是甲型H1N1亞型（A型流感病毒H1N1亞型），經過抗原性分析，確認與今年的流感疫苗株匹配度良好，疫苗接種有效。

至於其它病原體，王麗萍指出，呼吸道合胞病毒陽性率在0至4歲年齡組呈波動上升。鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒檢測陽性率呈下降趨勢。新型冠狀病毒等其它呼吸道病原體處於較低流行水準。

她還強調，人類偏肺病毒（人類間質肺炎病毒）並不是新病毒，已經至少伴隨了人類幾十年，由於檢測手段的發展，近年來的相關報導漸多。目前，人類偏肺病毒檢測陽性率處於平台波動，其中北方省份陽性率下降，14歲及以下病例中陽性率開始下降。

大陸國家衛健委醫療緊急司副司長高新強則稱，監測顯示，近期處於流感相對高發期，但未超過去年流行季的水平。大陸全國發燒門診、急診病患數量呈現一定上升的趨勢，但整體低於去年同期水準，未出現醫療資源明顯緊張的情況。

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