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大陸力拚經濟「開門紅」！地方政府強調產業投資、基建重要性

中央社／ 台北12日電
中國各省力拚經濟「開門紅」，近期陸續舉辦今年首場政府工作會議，許多地方政府強調產業投資與基建對於經濟發展的重要性。分析認為，今年首季基建投資額年增上看7.5%。 路透社
中國各省力拚經濟「開門紅」，近期陸續舉辦今年首場政府工作會議，許多地方政府強調產業投資與基建對於經濟發展的重要性。分析認為，今年首季基建投資額年增上看7.5%。 路透社

中國各省力拚經濟「開門紅」，近期陸續舉辦今年首場政府工作會議，許多地方政府強調產業投資與基建對於經濟發展的重要性。分析認為，今年首季基建投資額年增上看7.5%。

綜合中國經營報、南方周末，全國多省相繼舉行經濟工作會議，討論今年相關的政府工作安排，其中廣東、江蘇、浙江與山東等經濟大省在會中特別強調「開門紅」。一般認為這類「新年第一會」具有風向球的意味，可以從中看到未來一年地方政府政策的重心。

據報導，「重大項目」成為不少地方政府在會議中強調的政策方向。

公開資訊顯示，在新年一開始，江蘇省共有622個重大專案開工，總投資額達人民幣4057.5億元（下同，約新台幣1.83兆元），年度計劃投資1119.8億元；河南省有602個項目開工，總投資4044.3億元；江蘇則為今年安排了500個實施專案、100個儲備專案，其中實施專案年度計劃投資額6526億元。

報導引述中國工信部經濟專家委員會委員盤和林指出，重大專案是能夠有效提振各地經濟、提升就業率，拉動地方經濟最直接的辦法。在2024年下半年發布大規模化債策略後，地方財政有望在2025年有效恢復，「隨著財力恢復，各地可以辦的事更多，也就有機會藉由財政加大民生開支和基建投資，有效拉動經濟發展」。

中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群指出，2025年地方專項債券發行有望擴大，整體重點仍然是保持基建投資，實現政府投資帶動和彌補社會投資，達到擴大投資總量、帶動消費、穩定成長的經濟目標。

他進一步分析，2025年首季的基建投資成長速度有望在5%左右，全年基建投資年增率約5%到7%，並逐步保持相對穩定。

針對基建投資，市場則更加樂觀。德邦證券分析稱，受各省重大項目提前開工支撐，預計今年首季的基建投資年增將落在7.5%左右。

市場人士進一步分析，未來基礎設施的更新仍將是重要領域，城市更新和對舊基礎設施的改造和升級也有較大空間，綠色基建將成為未來幾年的重點投資領域，將為基建投資提供新的成長基礎。

人民幣 廣東 經濟發展

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