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陸全國商務工作會議：今年首要提振消費、堅決維護國安

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸全國商務工作會議11至12日在北京召開，會議提出今年要重點做好8個方面工作，包含推進提振消費專項行動，以及防範化解重大風險，堅決維護國家安全。（大陸商務部網站）
大陸全國商務工作會議11至12日在北京召開，會議提出今年要重點做好8個方面工作，包含推進提振消費專項行動，以及防範化解重大風險，堅決維護國家安全。（大陸商務部網站）

大陸全國商務工作會議11至12日在北京召開，會議提出今年要重點做好8個方面工作，首項圍繞提振消費，包含推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品「以舊換新」等。另外的工作還包含穩外貿、吸外資、推動產業鏈供應鏈國際合作，並表明要「防範化解重大風險，堅決維護國家安全」。

大陸商務部網站消息，本次會議總結2024年商務工作，研究部署2025年工作任務。大陸商務部黨組書記、部長王文濤作工作報告。

會議強調，今年全國商務系統要重點做好8個方面工作，一是推進提振消費專項行動，加力擴圍實施消費品以舊換新。創新多元化消費場景，擴大服務消費，發展數位消費，加速建構高標準市場體系，完善現代商貿流通體系。

至於第二點，是全力以赴穩外貿，推動貿易高品質發展。加速培育外貿新動能，拓展跨境電商，發展綠色貿易，推動貿易數位化。多措並舉支持企業開拓多元化國際市場。積極擴大進口。創新提升服務貿易，創新發展數位貿易。

會議中強調的第三點，是促進吸引外資穩存量擴張增量，營造一流營商環境。有序擴大自主開放與單邊開放，持續打造「投資中國」品牌，發揮國家經開區引資載體效應，強化外資企業服務保障；四是主動對接國際高標準經貿規則，高水準建置開放平台。推動自貿試驗區提質增效及擴大改革任務授權，優化開放平台功能，推動展會品質提升。

另外，第五點是推動產業鏈供應鏈國際合作，提升對外投資合作品質水準。深化對外投資管理體制改革，完善海外綜合服務體系；第六，是加強務實經貿合作，推動高品質共建「一帶一路」走深走實。完善經貿合作機制，深化「絲路電商」合作，統籌推動標誌性工程和「小而美」民生項目，統籌傳統領域和新興領域合作。

第七方面，是積極參與全球經濟治理，加強多雙邊區域經貿合作。全面參與世貿組織改革，擴大面向全球的高標準自貿區網絡，深化雙邊經貿關係。最後，八是防範化解重大風險，堅決維護國家安全。

值得一提的是，這是近年大陸全國商務工作會議首次明確要「堅決維護國家安全」。2024年會議有關商務發展與安全工作的描述是「維護經濟安全，守好安全底線。加強商務領域涉外法治建設，防範化解重大風險」；2023年則是「提升維護經濟安全能力」。

去年12月召開的中央經濟工作會議，部署今年度經濟工作9項重點任務，第1項是大力提振消費、全方位擴大國內需求、實施提振消費專項行動等。

北京 外資 大陸商務部 經貿

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