廣汽牽手華為 打造新品牌
廣汽牽手華為又有新進展，廣汽集團發布公告，與華為共同建立GH公司（暫定名），註冊資本為人民幣15億元（約新台幣68億元），並計畫以GH項目公司為載體，聯合華為打造全新的汽車品牌。
澎湃新聞報導，公告顯示，廣汽集團計畫以GH項目公司為載體，與華為深度融合各自優勢，透過聯合定義和設計，在產品開發、行銷策略以及生態服務等領域展開全面合作，打造基於全新架構、技術領先的全新的汽車品牌，推出一系列智慧化新車型產品。
2024年11月30日，廣汽集團與華為簽署了深化合作協定。廣汽集團將在傳祺、埃安和昊鉑之外，打造一個全新的高端智慧新能源汽車品牌。廣汽集團將以新品牌為載體，與華為發揮各自優勢。
廣汽將該合作稱為「華為智慧化+廣汽智造」的深度合作新模式，覆蓋研發、行銷、服務。
從這一表述來看，與華為目前與另外四家車企的合作方式無異。當時，外界猜測，或迎來華為第五「界」。
當下，自主品牌力壓合資品牌已是不爭事實。在合資品牌中，主打性價比的日系品牌市占被擠壓得最為嚴重。
然而在上汽、長安等汽車集團已經積極轉向自主品牌時，本田、豐田兩大日系品牌卻依舊是廣汽集團的銷量支柱和主要盈利來源。
銷量數據顯示，2024年全年廣汽集團的累計銷量為200.31萬輛，年減20.04%。
在2024年12月，廣汽集團單月銷量為28.32萬輛，年增9.3%，然而回看全年可以發現，廣汽集團的銷量在2024年的前11月均處於下滑中。
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