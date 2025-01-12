陸各省拚經濟 再打基建牌

大陸多個省份召開經濟工作會議，對2025年工作進行部署安排。其中，廣東、江蘇、浙江與山東等經濟大省在經濟工作部署中特別強調「開門紅」，均在2025年初加快重大基建專案的開工。專家指出，受各省重大項目提前開工支持，預計2025年第1季基建投資年增5%至7.5%左右。

基建作為經濟增長的重要支柱，在大陸發展中一直占據關鍵地位，2025年穩增長仍需靠基建發力。其中，2025年新增專項債將繼續成為基建資金支援的重要來源。

《中國經營報》引述中國銀行研究院研究員葉銀丹表示， 2025年是「十四五」規劃的最後一年，部分基建領域建設可能出現趕工現象，這將推動相關基建領域投資出現較快增長。廣東省經濟工作會議提出：「全力抓好2025年一季度經濟工作，加快落實中央一攬子增量政策，深挖消費、投資、外貿新增長點，努力實現『開門紅』。」

江蘇省重大專案建設專題會議提出：「第1季全省計畫開工億元以上項目2,807個，比去年增加97個。開年就是開工、開工就要實幹，一大批項目加快落地建設，將為實現『開門紅』注入動能。」

此外，浙江、河南、福建等省也召開會議，明確要抓緊開展第1季各項工作，按照既定目標體系，加快部署重大專案開工、促消費、穩外貿等重點工作，力爭實現2025年第1季良好開局。