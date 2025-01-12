陸高階手機價格戰 華為、蘋果火併…加劇市場競爭

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
華為多款高階手機最高降幅達人民幣2,500元（新台幣1.1萬元）。（路透）
華為多款高階手機最高降幅達人民幣2,500元（新台幣1.1萬元）。（路透）

年貨節來襲，大陸手機行業進入新一輪降價潮。華為多款高階手機最高降幅達人民幣2,500元（新台幣1.1萬元），小米15系列降人民幣499元（新台幣2,246元），OPPO、vivo等品牌也在進行新春促銷，連蘋果剛發布不久的iPhone 16系列也跟進降價。華為與蘋果兩家品牌前後宣布降價，將進一步加劇大陸高端智慧手機市場競爭。

陸高階手機品牌
陸高階手機品牌
《中國經營報》報導，市場研究機構Canalys研究分析師鍾曉磊分析，華為近期的降價行為，主要集中在舊旗艦系列。

一是自2024年以來華為旗艦機型的供應情況有所改善，有足夠的降價空間，二是也給Mate 70系列新機讓出空間，拉開價格差，加速庫存去化。

也有不願具名的手機分析師表示，目前看華為降價刺激銷量效果明顯些，未來華為市占會繼續提升，其他安卓品牌也會繼續打造高端產品，這無疑將使得2025年的大陸高端市場競爭更加激烈。

而蘋果iPhone產品降價的原因，則是大陸高階市場的競爭壓力。華為的回歸以及其他大陸國產廠商產品力有所提升，都希望轉化蘋果使用者，再加上iPhone AI服務大陸落地時間點仍不明晰，蘋果也不得不在價格上做更多的讓步。

Canalys數據顯示，2024年第3季，大陸市場600美元（新台幣1.9萬元）以上價位段高階智慧手機廠商排名，分別是蘋果、華為、榮耀、小米、三星，其中蘋果和三星出貨量年減5%和11%，而華為、榮耀、小米出貨量分別年增34%、30%、88%，蘋果在600美元以上價位段仍占據52%的市占，但華為市占已達到33%。

大陸國產品牌也頻頻致力於高階市場。從2024年第4季這波手機新機型來看，從外觀到系統體驗，大陸國產旗艦們「果裡果氣」的味道濃烈了不少。

vivo X200系列、OPPO Find X8系列、小米15系列在內的多款機型都擁抱了iPhone直角邊框設計。再例如，iPhone有動態島，vivo就推出原子島，OPPO則是流體雲。iPhone擁有LivePhoto動態圖，2024年一眾安卓旗艦也齊刷刷支持了LivePhoto。

vivo執行副總裁胡柏山表示，華為的回歸是大陸手機市場的最大變數，許多使用者又重新選擇華為，華為回歸勢必會奪回原本屬於自己的市占。

未來兩到三年內，手機市場的競爭將異常激烈。隨著市場格局的重新洗牌，各家廠商都在全力以赴地爭奪市占，競爭態勢將呈現出膠著狀態。

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