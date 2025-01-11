暌違近六年英中經濟對話 何立峰：為發展穩定互惠關係提供動力

暌違近六年的英中經濟財金對話，於11日在北京舉行，大陸國務院副總理何立峰說，願和英方進一步拓展經濟財金合作，為發展穩定互惠的中英關係提供更多動力。

據新華社剛剛發布的簡短訊息，中英經濟財金對話中方牽頭人、大物國務院副總理何立峰與對話英方牽頭人、英國財政大臣里夫斯11日在北京共同主持第十一次中英經濟財金對話。

何立峰表示，中方願和英方一道，落實兩國領導人達成的重要共識，秉持戰略夥伴定位，加強溝通對話，進一步拓展經濟財金合作，為發展穩定互惠的中英關係提供更多動力。

據中方發布，里夫斯表示，英方願與中方加強經濟財金領域務實合作，發展連貫、持久、相互尊重的英中關係。

新華社報導稱，對話期間，雙方達成一系列互利共贏的成果和共識。兩人還共同出席了第四屆中英金融服務高峰會。

稍早，大陸外交部已發布大陸國家副主席韓正在北京會見英國財政大臣里夫斯的訊息。韓正說，中國和英國同為世界主要經濟體和金融大國，雙方秉持戰略夥伴定位，加強經濟金融合作，對兩國推動經濟成長、民生改善和綠色發展具有重要意義，也將為世界經濟發展注入信心和動力。