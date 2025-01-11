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六倍薪水挖角光景不再 陸半導體產業招人進入冷靜期

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸不少半導體公司開出高薪，不過陸媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。圖／新華社
大陸不少半導體公司開出高薪，不過陸媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在。圖為中芯國際生產車間。圖／新華社

高薪是半導體公司吸引人才的武器，大陸不少半導體公司開出高薪招人，不過陸媒指出，前些年的「瘋狂」已經不復存在，現在不會再有薪資成倍增長的跳槽誘惑，企業用人變得謹慎。

第一財經報導，愛集微調研數據顯示，2024年大陸半導體公司平均年薪為人民幣34萬元（約新台幣153.47萬元），10年以上工作經歷的博士平均薪酬為人民幣105萬元（約新台幣473.94萬元）。半導體行業的薪資水平處於較高水平，但是整體而言有所下降。研數據顯示2024年半導體社招平均工資呈下降趨勢，較2023年略微下降4%左右。

CINNO Research統計數據顯示，2022年大陸半導體項目投資金額高達人民幣1.5兆元，延續2021年產業大規模投資態勢，不過2023年情況發生改變，投資規模開始下降，半導體項目投資金額為人民幣1.2兆元，年降22%。預計2024年整體規模再次下降。

一位DPU晶片設計公司的員工表示，2021年和2022年，晶片研發的工資普遍增加1~2倍，一些核心研發崗位增加更多。當時不僅僅是DPU，大量資本湧入，讓整個晶片設計領域進入瘋狂擴張狀態。

晶片設計創業公司在資本助力下開始成立並瘋狂招人，從大陸頭部IC設計公司或跨國晶片企業挖人，最高甚至會提出高於原本薪資6倍的工資，讓不少工程師跳槽至創業公司，就連不具備晶片設計經驗的人士也嘗試跨界。

不過2023年成為行業的分水嶺，大陸半導體產業項目投資規模開始縮減。伴隨著投資規模下降，大陸晶片設計企業的數量增長開始放緩，不過整體半導體產業依舊處於高速成長期，例如晶片銷售金額仍在穩步提升中。

多位半導體業人士表示，經歷2021年和2022年的瘋狂後，行業整體用人情況趨於理性。一位半導體測試設備的創業企業總經理表示，由於該公司現金流並不寬裕，公司去年沒有漲薪，也沒有大規模招人，而是嘗試留住公司內擁有多年經驗的員工，同時招聘一些資歷較淺的新人，著重培養。

針對半導體企業用人態度趨於謹慎，科銳國際高級招聘經理王香靜指出，一方面前些年發展過快，企業在用人策略上過於激進，導致存在人員和職位並不匹配的現象，這讓企業逐漸反思過往的用人策略。另一方面，積體電路的部分領域已處於成熟狀態，用人成本成為企業優先考量的事項。

人民幣 半導體 薪資

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