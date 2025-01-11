詐騙集團藉陳奕迅演唱會出手？主辦方緊急喊停曼谷演出

大陸演員王星在泰國和緬甸邊境失聯，引發大陸社會關注，連帶使赴泰國旅遊和藝人演藝活動受影響。負責陳奕迅世界巡回演唱會的主辦方上海聖峰文化近日公告稱取消原定於曼谷站的演出；大陸喜劇演員趙本山2月在曼谷的海外巡演也宣布延期。

上海聖峰文化10日公告，考慮到近期中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題，經過陳奕迅本人、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論，決定取消原定2025年2月22日在泰國曼谷舉行的「陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡回演唱會」曼谷站，所有官方售票平台將全額退票。

而王星事件引發大陸網友對於前往泰國旅行的擔憂，網路上甚至出現詐騙集團要「藉陳奕迅演唱會出手」。針對這些未經證實的傳言，聖峰文化同時發表律師聲明稱，不實消息和言論嚴重損害了陳奕迅和聖峰演藝的名譽權，已完成侵權內容取證，將對侵權行為保留訴訟、報案的權利。

大陸喜劇演員趙本山的海外巡演也受波及。演出經紀公司靚澤文化發布9日公告，「基於不可抗力和安全問題考慮，原定於2025年2月22日在曼谷舉辦的『歡天喜地中國年』演出將延期」，而所有通過各官方購票平台購買的門票也將全額退款。

財新報導，泰國娛樂產業發達、有華人受眾基礎，是大陸藝人海外巡演的重要站點，加上泰國落地免簽政策，也方便大陸觀眾赴泰觀演。2024年11月，憑古裝偶像劇《蒼蘭訣》走紅的大陸演員王鶴棣，在曼谷首場個人演唱會1.2萬張門票迅速售罄；2019年大陸古裝劇《陳情令》演員肖戰、王一博等主要演員在泰國舉辦演唱會，門票同樣迅速售罄。

有些在大陸被封殺的大陸藝人也會選擇把舞台搬到泰國，像是憑藉《山河令》走紅的藝人張哲瀚，2021年8月因捲入疑似前往靖國神社的傳聞，遭到猛烈網路暴力，被迫暫停在大陸的演藝事業，轉往海外發展，他最近才剛剛在泰國完成跨年演出。