再有中國房企遭呈請清盤 世茂集團被指拖欠11億元
世茂集團10日發出公告稱，被深化連盛投資有限公司向香港高等法院提出清盤呈請，涉及該公司與招銀國際財務有限公司相關跨境貸款提供的擔保，未償還金額約人民幣2.58億元（約新台幣11億元）。
世茂集團表示，香港高等法院已將該呈請的首次聆訊定在3月19日。該集團又指，董事會認為，該呈請不代表世茂其他相關方的利益，並可能損害世茂的價值。世茂將尋求法律措施堅決反對該呈請，並採取一切必要行動以保障世茂的合法權利及其他相關方的利益。
2024年4月世茂被中國建設銀行（亞洲）股份有限公司提出清盤呈請，其後經雙方同意，清盤呈請被撤銷。
世茂集團10日公布，2024年集團累計合約銷售總額約為340億元，按年跌20.6%。
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