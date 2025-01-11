年關近金廈小三通跑單幫亂象頻傳「國門蒙羞」引熱議
民眾搶買年貨帶動金廈小三通的邊境貿易熱潮，不少人利用小三通跑單幫賺取豐厚利潤，也衍生的亂象卻引發民怨。社群媒體今天熱傳一段影片，一對攜帶年約10歲小孩的水客夫妻檔，因行李過多且疑似超重，在金門港通關時與港務處與港警人員爆發爭吵，並當場挑釁相關人員，該事件引發網友熱議，有人批評跑單幫行為破壞國門形象，也憂心孩子成長與教育問題。
這2段影片中，這對夫妻攜帶五大件行李，每件看似沉重，在通關後，港務處與港警察覺行李可能超重，要求進行行李檢查，夫妻二人態度不佳，不僅拒絕配合，還當場爭吵叫囂，最終主動表示退關。他們隨後在通關大樓內繼續與值勤人員爭執，甚至挑釁相關人員，連小孩也作勢在旁跟著「有樣學樣」叫囂，引來碼頭工作人員與其他旅客圍觀，影片在網路上引起熱議。
有旅客表示，該對夫妻疑似長期攜帶小孩跑單幫，利用孩子掩護以減少執法人員注意，但令人憂心的是，孩子目前仍處於學齡階段，卻未能正常上學，甚至在家長爭吵時「有樣學樣」，恐對身心發展帶來不良影響。不少網友建議，金門縣府社會處與教育單位應介入了解，避免孩子因環境影響而遭受教育缺失。
也有人說，現在快過年，因為要帶的貨品多，有利潤所以跑單幫的人越來越多，高額利潤驅使大量台灣人專程到金門從事跑單幫，估計約有200人投入此行業，據悉，這些人有的動作快的話，一天可以跑3趟，月入7至8萬，但因為他們常常攜帶多件大型行李，並將行李堆置在通道間，方便拿取；此外，每次上下船又爭先恐後，早就引起一般旅客的不滿，旅客也頻頻抱怨「國門蒙羞」。
據了解，為了遏止跑單幫亂象，近日廈門端已經開始嚴格執法，每位乘客可隨身攜帶行李以2件為原則，總重不得超過27公斤，此外，每艘船僅能托運50至70件行李，超重要繳費，又以10公斤為限；類似嚴查，讓不少旅客叫好，希望能改善類似情況。
也有相關人士透露，這個行李限重的規定在前年就已實施，他說，因為船班有總載重考量，但陸方發現很多水客的行李都嚴重超重，恐怕會造成航行安全的疑慮，影響航安，先前就曾發生過，因為搭乘人次滿載、加上行李超重，遭海事局攔查，最後是所有人跟行李重新上船，才過關，前後延誤將近1小時。
金門聯合督導檢查小組表示，民眾年節將至自大陸地區購買土、特產品應特別注意食品衛生安全，勿攜帶未經檢驗合格之食品入境，倘有攜帶食品需求，應符合法規規定，以自用為主，另攜帶之行李應遵守隨船行李管理規定，每位乘客可隨身攜帶行李以2件為原則，總重不得超過27公斤，違反規定者，船公司將予以拒載，切勿心存僥倖超量攜帶或接受不明人士委託攜帶非自有之貨物入出境，避免遭裁罰、查扣或補稅。
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