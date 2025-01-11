年關近金廈小三通跑單幫亂象頻傳「國門蒙羞」引熱議

民眾搶買年貨帶動金廈小三通的邊境貿易熱潮，不少人利用小三通跑單幫賺取豐厚利潤，也衍生的亂象卻引發民怨。社群媒體今天熱傳一段影片，一對攜帶年約10歲小孩的水客夫妻檔，因行李過多且疑似超重，在金門港通關時與港務處與港警人員爆發爭吵，並當場挑釁相關人員，該事件引發網友熱議，有人批評跑單幫行為破壞國門形象，也憂心孩子成長與教育問題。

這2段影片中，這對夫妻攜帶五大件行李，每件看似沉重，在通關後，港務處與港警察覺行李可能超重，要求進行行李檢查，夫妻二人態度不佳，不僅拒絕配合，還當場爭吵叫囂，最終主動表示退關。他們隨後在通關大樓內繼續與值勤人員爭執，甚至挑釁相關人員，連小孩也作勢在旁跟著「有樣學樣」叫囂，引來碼頭工作人員與其他旅客圍觀，影片在網路上引起熱議。

有旅客表示，該對夫妻疑似長期攜帶小孩跑單幫，利用孩子掩護以減少執法人員注意，但令人憂心的是，孩子目前仍處於學齡階段，卻未能正常上學，甚至在家長爭吵時「有樣學樣」，恐對身心發展帶來不良影響。不少網友建議，金門縣府社會處與教育單位應介入了解，避免孩子因環境影響而遭受教育缺失。

也有人說，現在快過年，因為要帶的貨品多，有利潤所以跑單幫的人越來越多，高額利潤驅使大量台灣人專程到金門從事跑單幫，估計約有200人投入此行業，據悉，這些人有的動作快的話，一天可以跑3趟，月入7至8萬，但因為他們常常攜帶多件大型行李，並將行李堆置在通道間，方便拿取；此外，每次上下船又爭先恐後，早就引起一般旅客的不滿，旅客也頻頻抱怨「國門蒙羞」。

據了解，為了遏止跑單幫亂象，近日廈門端已經開始嚴格執法，每位乘客可隨身攜帶行李以2件為原則，總重不得超過27公斤，此外，每艘船僅能托運50至70件行李，超重要繳費，又以10公斤為限；類似嚴查，讓不少旅客叫好，希望能改善類似情況。

也有相關人士透露，這個行李限重的規定在前年就已實施，他說，因為船班有總載重考量，但陸方發現很多水客的行李都嚴重超重，恐怕會造成航行安全的疑慮，影響航安，先前就曾發生過，因為搭乘人次滿載、加上行李超重，遭海事局攔查，最後是所有人跟行李重新上船，才過關，前後延誤將近1小時。