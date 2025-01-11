臨近春節購物旺季 陸國務院副總理指示加大力度推消費

臨近農曆新年傳統消費旺季，大陸國務院副總理何立峰10在一場會議上表示，要深刻認識做好擴消費工作的重要意義，進一步增強緊迫感和責任感加大力度推動擴消費工作，著力擴大國內需求。

新華社報導，擴消費工作推進會10日在北京召開，大陸商務部等有關部門、上海市等有關省市人員作交流發言。何立峰出席會議並講話。

何立峰強調，要深刻認識做好擴消費工作的重要意義，進一步增強緊迫感和責任感，堅持目標導向、問題導向，加大力度推動擴消費工作，著力擴大國內需求。要加力擴圍實施消費品以舊換新，加強政策宣傳解讀，不斷提升便民服務水平。

何立峰指出，要加快推進內外貿一體化發展，對重點企業要加大幫扶力度，研究制定更有針對性舉措。要著力推動服務消費高質量發展，積極擴大服務業開放，提升服務供給質量，創新多元化消費場景。

此外，要深入實施國際消費中心城市培育建設，營造國際化消費環境，豐富品質化消費供給，推動商旅文體健融合發展。要不斷改善城鄉消費載體，加快推進現代商貿流通體系試點建設，健全城鄉商貿流通網絡。

光明網報導，鄰近傳統消費旺季春節臨近，江蘇、浙江、海南、四川等地多個設區市近日專題部署春節期間氛圍營造和促進消費工作。

其中，江蘇無錫市委9日召開促進消費工作會議，要求把激發消費活力擺在重中之重的位置，實施提振消費專項行動，努力創建國際消費中心城市；浙江寧波市今年一季度將發放總額度預計2億元的跨年迎新春消費券，主要涉及新購汽車、二手車交易、餐飲消費、商超消費等。