時隔近6年 中、英經濟對話 今登場

隨中英關係回暖，大陸外交部昨天宣布，第十一次中英經濟財金對話定今天（十一日）在北京舉行，大陸國務院副總理何立峰與英國財政大臣里夫斯將共同主持。大陸外交部發言人郭嘉昆說，期待雙方透過此對話發掘合作潛力，推動中英經濟財金合作取得更多務實成果。

郭嘉昆十日主持大陸外交部例行記者會，他宣布此次經濟財經對話，雙方將就宏觀經濟政策與經濟全球化、貿易與投資、產業合作、金融市場發展、金融監理合作等議題展開討論。

他說，作為世界主要經濟體和金融大國，中英強化經濟財經交流合作，符合兩國利益，符合各界期待，對兩國推動經濟成長和綠色發展具有重要意義，也將為世界經濟發展增添確定性、注入新動力。中英雙方重啟經濟財經對話，旨在落實兩國元首共識，這項高階對話機制建於二○○八年。

此次對話是時隔近六年後再次舉辦，上一次是在二○一九年舉行。

大陸推動香港國安法後，英國暫停了大部分英中經濟對話，此後受間諜指控、俄烏戰爭和各類制裁，不斷衝擊兩國關係。

去年七月英國工黨執政後，英中關係逐步改善，英國首相施凱爾去年十一月在Ｇ20巴西峰會期間，與大陸國家主席習近平首次會晤，表示希望建立「強有力的」英中關係。

去年底，路透已揭露里夫斯將於今年一月十一日訪陸，重啟暫停多年的中英經濟財金對話，並前往上海，吸引更多中國投資進入英國。

值得注意的是，與美國候任總統川普交好的特斯拉ＣＥＯ馬斯克，去年以來一直抨擊施凱爾的工黨政府，要求英王解散國會，並有意資助極右翼民粹主義的改革英國黨，使得英國工黨政府與中國改善關係，更受關注。