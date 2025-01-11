兩岸人物／元戎啟行CEO 寫智駕傳奇

元戎啟行從被業界評價「看不懂」，到如今獲得多個量產項目，拿下今年大陸智駕供應商單筆最大投資，邁入當地產業第一梯隊，讓同行「追不上」，元戎啟行這段「逆襲」花了五年，公司執行長周光在滿是挑戰的道路上，放棄眼前短線利益踏過荊棘，從一位科學家走成企業家。

第一財經指出，2024年大陸智慧駕駛產業募資狀況回暖，多家企業迎來資金甚至股票上市。其中，深圳自動駕駛解決方案起步公司—元戎啟行，作為最早一批落地端到端的智慧駕駛技術供應商，搶先其他企業在2024年11月5日宣布完成1億美元的C1輪融資，成為2024年單筆融資金額最高的智慧駕駛公司。此次元戎啟行的新一輪融資，是由大陸長城汽車集團所獨家投資。

儘管周光被稱為天才型創業者，但他成功路並非一蹴可幾。2017年，周光與兩位百度時期的同事聯合創立自動駕駛公司Roadstar.ai，但可惜的是Roadstar.ai在成立不到兩年後就分崩離析。回到大陸後，周光決心創業，選擇一步到位式，直接發展高階自動駕駛。2019年，元戎啟行正式成立，誓言打造高階智慧駕駛系統。

面對比過去更加激烈的競爭局面，周光始終不改科學家個性，為提高智駕系統的泛化能力及工程化水準，他甚至跟公司幾十人曾幾個月一起駐紮在車企總部附近，租了公寓集體住進去。

如今的周光身為奪下巨額融資的企業掌門人，走成一名要發光發熱的企業家。如他所說，科學家和企業家有許多相似之處，但也因職業性質不同，有不同側重，科學家既要能大膽猜想，也需從線索中找到關聯探索規律，因此提前布局成為習慣，也讓他把元戎啟行帶至全新階段。