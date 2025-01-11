兩岸人物／元戎啟行CEO 寫智駕傳奇

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
元戎啟行執行長周光。 （網路照片）
元戎啟行執行長周光。 （網路照片）

元戎啟行從被業界評價「看不懂」，到如今獲得多個量產項目，拿下今年大陸智駕供應商單筆最大投資，邁入當地產業第一梯隊，讓同行「追不上」，元戎啟行這段「逆襲」花了五年，公司執行長周光在滿是挑戰的道路上，放棄眼前短線利益踏過荊棘，從一位科學家走成企業家。

第一財經指出，2024年大陸智慧駕駛產業募資狀況回暖，多家企業迎來資金甚至股票上市。其中，深圳自動駕駛解決方案起步公司—元戎啟行，作為最早一批落地端到端的智慧駕駛技術供應商，搶先其他企業在2024年11月5日宣布完成1億美元的C1輪融資，成為2024年單筆融資金額最高的智慧駕駛公司。此次元戎啟行的新一輪融資，是由大陸長城汽車集團所獨家投資。

儘管周光被稱為天才型創業者，但他成功路並非一蹴可幾。2017年，周光與兩位百度時期的同事聯合創立自動駕駛公司Roadstar.ai，但可惜的是Roadstar.ai在成立不到兩年後就分崩離析。回到大陸後，周光決心創業，選擇一步到位式，直接發展高階自動駕駛。2019年，元戎啟行正式成立，誓言打造高階智慧駕駛系統。

面對比過去更加激烈的競爭局面，周光始終不改科學家個性，為提高智駕系統的泛化能力及工程化水準，他甚至跟公司幾十人曾幾個月一起駐紮在車企總部附近，租了公寓集體住進去。

如今的周光身為奪下巨額融資的企業掌門人，走成一名要發光發熱的企業家。如他所說，科學家和企業家有許多相似之處，但也因職業性質不同，有不同側重，科學家既要能大膽猜想，也需從線索中找到關聯探索規律，因此提前布局成為習慣，也讓他把元戎啟行帶至全新階段。

創業 成功 科學家

延伸閱讀

孫子失蹤10個月疑涉詐遭大陸拘留 彰化鹹粥嬤盼衝對岸探視

大陸男星被騙泰國淪豬仔 陳奕迅緊急取消曼谷演唱會！

彰化男失聯疑涉詐被陸拘留 海基會：大陸未按協議通報

LOL／包售後服務！Faker名人堂阿璃造型免費升級一星不用加價

相關新聞

人行購入國債突然喊卡 專家分析有助穩定人民幣匯率

中國版QE突然喊卡，中國人民銀行昨（10）日宣布，暫停開展公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供需狀況擇機恢復。專家分...

大陸版QE喊卡 人行想做什麼？分析指有助穩定人民幣匯率

中國版QE突然喊卡，中國人民銀行10日宣布，暫停在公開市場買入國債，分析認為，人行暫停買進國債，有助於穩住人民幣匯率，並...

時隔近6年 中、英經濟對話 今登場

隨中英關係回暖，大陸外交部昨天宣布，第十一次中英經濟財金對話定今天（十一日）在北京舉行，大陸國務院副總理何立峰與英國財政...

特斯拉推新車 小米迎戰

特斯拉中國昨（10）日突然上線販售煥新版Model Y，預計今年3月交車，特斯拉並發起挑戰稱，「煥新Model Y，儘管...

陸折疊機出貨 占逾全球五成

市場研究機構Counterpoint昨（10）日發布最新報告指出，大陸是全球最大且最重要的折疊智慧手機市場，預計在202...

兩岸人物／大疆教父 創科技獨角獸

大陸智慧重型卡車公司─希迪智駕申請港股上市引發業界熱議，其背後的舵手正是有大陸知名無人機企業「大疆教父」之稱的李澤湘，他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。