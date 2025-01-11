兩岸人物／大疆教父 創科技獨角獸

大陸智慧重型卡車公司─希迪智駕申請港股上市引發業界熱議，其背後的舵手正是有大陸知名無人機企業「大疆教父」之稱的李澤湘，他堪稱大陸獨角獸企業的關鍵人物之一。

李澤湘出生於湖南永州教師家庭，隨後考入中南礦冶學院（現中南大學），因為成績優異赴美深造，博士畢業後於香港科技大學任教。他在2017年回到家鄉，率隊創辦希迪智駕，從一家蹣跚起步的初創公司成長為獨角獸企業，目前估值超過人民幣90億元（約新台幣405億元）。

難以用固定角色來定位李澤湘，因為他同時為人師，自己也創業，也進行投資。他開創「導師+學生」的天使投資模式，出資鼓勵學生們學以致用，培育和孵化百餘家硬科技公司，加起來估值超人民幣千億元，包括大疆創新、雲鯨、海柔創新、固高科技等獨角獸的崛起歷程中，他都是關鍵人物。

推動李澤湘穿梭在這些科創業務的動力，來自於他的信念，他曾表示大學裡最重要的從來不是論文，而是學生。從外界看來，曾經身為大疆董事長的他本可躺著賺，但他反而選擇在大疆漸上軌道後卸任董事長，他說，「我首先是一名老師。我的夢想和正在做的，就是在中國孵化出更多的大疆。」

這信念，源起於李澤湘在港科大授課期間，發現學生對課程提不起興趣，讓他意識到常規教學過度注重理論，缺乏實踐鍛鍊的弊病，因為他當時尋思成立一家產學研結合的企業，通過實踐來激發學生熱情。

而當時機會也到來，深圳政府在1999年聯合北京大學、香港科技大學，共建「深港產學研基地」，以促進兩大高校科研成果在深圳的轉化。李澤湘首先創辦固高科技，主要從事運動控制及智能製造核心技術研究，產品涉及微電子、機器人、數控機床、電子加工，並於2023年8月在深交所上市。

固高科技是李澤湘作為科學家主導創業生態圈的開端，而他的實驗室在過去三十年畢業的百名學生中，有三分之一創業，成立28家科技公司，而大疆創辦人汪濤便是其中之一。汪濤是李澤湘看中的人才，當時他破例招收汪濤為研究生，並支持汪濤到深圳發展，在2006年創辦大疆初期，汪濤面臨資金鏈斷鏈、技術人員難以為繼，李澤湘在艱困時刻提供大疆資金，也引介自己學生到大疆工作。

大疆成功並未讓李澤湘停止孵育腳步，他繼續聯合另兩位港科大教授在廣東東莞成立松山湖國際機器人產業基地，雲鯨智能、正浩創新、海柔創新正來自於此。

李澤湘最新創業選擇商用智駕，希迪智駕已實現無人礦山、幹線物流、智慧園區、城市公交等多場景大規模商業化落地，獲得紅杉中國、新鼎資本、聯想控股等知名機構投資。