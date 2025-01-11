陸折疊機出貨 占逾全球五成

市場研究機構Counterpoint昨（10）日發布最新報告指出，大陸是全球最大且最重要的折疊智慧手機市場，預計在2024年將占全球折疊手機出貨量的50%以上。華為在大陸折疊市場保持領先地位，約占總出貨量的一半。最新產品如X6和具有開創性的三折疊手機，將進一步推動出貨量並鞏固市場地位。

界面新聞報導，報告指出，自折疊手機問世以來，大陸折疊智慧手機市場經歷了快速增長，但目前增長率正在放緩，與往年三位數的年增率形成鮮明對比。

Counterpoint 曾在2024年年底曾預計，2024年大陸折疊手機出貨量將達到910萬支，年增2%。為了吸引更多消費者並推動更廣泛的普及，創新且更具吸引力的使用場景將變得至關重要。

Counterpoint表示，在折疊手機類別中，橫折式（大折疊）手機表現優於翻蓋式（小折疊）。這主要是因為能提供更多樣的使用場景，目前OPPO和vivo已停止生產翻蓋式手機。

不過，小米在2024年7月推出的首款翻蓋手機Mix Flip卻受到市場歡迎。先前有通路人士分析，小米Mix Flip加單背後有多重原因。一方面，OPPO、vivo在2024年暫時退出小折疊市場，華為和榮耀的小折疊產品銷量也不及預期，因此小米並未在首批，做過於激進的備貨。