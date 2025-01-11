人行購入國債突然喊卡 專家分析有助穩定人民幣匯率

中國版QE突然喊卡，中國人民銀行昨（10）日宣布，暫停開展公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供需狀況擇機恢復。專家分析，人行暫停買進國債，有助於穩住人民幣匯率，降準機率上升。

人行公告，近期政府債券市場持續供不應求，決定自2025年1月起暫停開展公開市場國債買入操作。消息發布後，A股上證指數跌破3,200點整數關卡，收在3,168點，大跌1.33%，人民幣夜盤小幅升值4個基點至7.3318。大陸10年期公債殖利率上升4個基點至1.67%。在此之前，今年首個交易日，大陸10年期公債殖利率大跌5個基點。

人行從2024年8月起開始買進國債並釋放出資金，當時被外界稱為「中國版QE」，人行分別在2024年8月、9月、10月、11月和12月淨買入債券面值為人民幣1,000億元、2,000億元、2,000億元、2,000億元和3,000億元，合計淨買入規模高達人民幣1兆元，為市場提供中長期流動性資金。

東方金誠研發部執行總監馮琳分析，人行暫停買進國債將減少對國債的需求，同時不排除人行在暫停買進階段時，反手賣出長債可能性，來調節債市供需關係。

馮琳認為，這意味著在前期多次提示風險並採相應監管措施後，官方對債市調控力度加碼，旨在遏制近期債市收益率快速下滑的「搶跑」趨勢，穩定市場預期，也有助穩定人民幣匯率。

展望未來，馮琳說，後續若政府公債供給放量，長債殖利率回升至合理水準，市場供需關係能夠自發的趨於平衡，人行就有可能恢復買進國債。