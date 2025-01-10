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中國大陸財政部：擴大專項債範圍 允許地方收購房屋

中央社／ 台北10日電

中國大陸財政部官員今天說，2025年新增發行的專項債額度內，地方可統籌安排用於土地儲備和收購已建成的商品房作為保障性住房。這是中國為解決房地產問題由政府出手買房的最新擴大措施。

上游新聞報導，中國財政部綜合司長林澤昌10日在國新辦舉行的「中國經濟高質量發展成效」新聞發布會上說，正在研究擴大專項債的使用範圍，允許用於房地產相關的「兩個領域」，這是增加有效需求的政策。

他說，在2025年新增發行的專項債額度內，地方可根據需要，統籌安排用於土地儲備和收購存量商品房用作保障性住房（類似社會住宅）這兩個方面的專項債項目。政策的效果將在2025年逐步釋放。

關於土地儲備，即支持城市政府收回收購存量閒置土地，或用於新增土地儲備，地方已經可以展開。他表示，這項政策將有利於改善土地的供求關係、增強房地產企業的資金流動性，同時有利於補充重點領域的土地儲備。

關於支持收購存量商品房用作保障性住房。他說，近段時間以來廣泛聽取各方意見，等政策明確之後，地方就可以按此來推進落實。

中國房市低迷下，房地產開發商面臨去庫存壓力。政府出手收購賣不出去房子的傳聞，在去年成為正式的政策，但被認為「出手不夠大方」，解決問題的效果有限。

2024年5月，中國央行宣布將設立人民幣3000億元（下同，約新台幣1.35兆元）保障性住房再貸款，鼓勵引導金融機構支持地方國有企業以合理價格收購已建成未出售商品房，用作保障性住房。中國央行當時指，按照貸款本金60%發放再貸款，可帶動商業銀行貸款5000億元。

到了同年9月底，中國央行擴大這項政策，將向金融機構發放再貸款的比例，從貸款本金的60%提升到100%。

但房地產「收儲」所需的資金量級可能更大。天風證券的研報顯示，把中國的新屋和空置中古屋庫存都算上，一共是26.3億平方公尺，對應的去化週期約為25.4個月。如果按照官方要求把住房去化週期壓降到18個月以內，大概估算需要約7兆元的資金。

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