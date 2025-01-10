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陸央行宣布暫停買國債 分析稱第一季降準機率上升

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
中國人民銀行10日宣布，暫停展開公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。（中新社）
中國人民銀行10日宣布，暫停展開公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。（中新社）

中國人民銀行大陸央行）10日宣布，暫停展開公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。陸媒引述分析人士稱，央行暫停買進國債將減少對國債的需求，旨在遏制近期債市收益率快速下行的趨勢，穩定市場預期，同時，此舉或意味著第一季降準機率上升。

據大陸央行今天公告，於近期政府債券市場持續供不應求，中國人民銀行決定，2025年1月起暫停開展公開市場國債買入操作，後續將視國債市場供求狀況擇機恢復。

新浪財經報導，消息發布後，大陸銀行間市場國債成交收益率走高約3個基點，十年期、三十年期公債收益率上升，其他期限活躍券收益率也普遍往上走。

在此之前，今年首個交易日，大陸10年期公債殖利率即大步下滑超過5個基點。

東方金誠研發部執行總監馮琳分析說，大陸央行暫停買進國債將減少對國債的需求，同時不排除央行在暫停買進階段仍賣出長債的可能性，以此來調節債市供需關係。

馮琳認為，這意味著在前期多次提示風險並採取相應監管措施後，官方對債市的調控力度加碼，旨在遏制近期債市收益率快速下滑的「搶跑」趨勢，穩定市場預期，同時也有助於穩定人民幣匯率。

展望未來，馮琳說，後續若政府公債供給放量，長債殖利率回升至合理水準，市場供需關係能夠自發的趨於平衡，大陸央行就有可能恢復買進國債，繼續發揮透過國債淨買進操作，向市場投放中長期流動性的作用。

馮琳表示，受大陸央行暫停買進國債影響，短期內10年期公債殖利率可能會出現較大幅度的回升，但在今年「適度寬鬆」的貨幣政策基調下，「債牛」行情大方現難實現逆轉，同時，暫停買入國債，或意味著第一季降準機率上升。

中國人民銀行 債市 大陸央行

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